Concursos de Guarda Municipal abrem quase 300 vagas em 2020! Até R$ 3.500,19

De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há editais de concursos públicos abertos para preenchimento de vagas na Guarda Civil Municipal. As vagas foram divulgadas para diversos estados. Todas as oportunidades são para candidatos com o ensino médio completo.

O Guarda Municipal deverá zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; entre outras tarefas.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Concurso Guarda de Santo André (SP)

Edital publicado. No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santo André divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargo de Guarda Civil Municipal, sendo 20 para candidatos do sexo masculino e 10 para candidatos do sexo feminino.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A e B”, altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,68 para homens e idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos. O salário oferecido será de R$ 2.692,46, mais 30% de adicional de periculosidade, elevando o salário para R$ 3.500,19, mais benefícios.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de janeiro (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 02 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 65,00.

2- Concurso Guarda Municipal de Nova Iguaçu (RJ)

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 200 vagas, sendo 100 vagas imediato e 100 para cadastro reserva. Das 200 vagas, 170 são para homens e 10 para mulheres, além 12 vagas para candidatos com necessidades especiais.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ‘B’. O salário inicial será de R$ 1.651,95, por carga horária de 40h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição está no valor de R$ 19,99.

3- Concurso Guarda Municipal de Rio do Sul (SC)

Saiu edital. No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Rio do Sul anuncia um novo edital de concurso público para preenchimento de 11 vagas em cargos de Guarda Municipal. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

De acordo com o edital, a função exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, mais Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “B”. O salário oferecido será de até R$ 2.090,76, além de auxílio-alimentação, adicional noturno e adicional de hora extra.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59mim do dia 29 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Acesse Concursos. A taxa de inscrição está fixado em R$ 100,00.

4- Concurso Guarda – Campo Bom (RS)

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Campo Bom divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 20 vagas no cargo de Guarda Municipal (20 vagas).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 05 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora FUNDATEC. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.