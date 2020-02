Concursos de Professor abrem 1.298 vagas abertas com salários de até R$ 2.557,73

Excelente notícia para os candidatos que almejam uma vaga no magistério. De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos 1.298 vagas em concursos públicos abertos.

1- Prefeitura de Altamira (PA)

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Altamira abriu novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 756 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio em curso de formação de magistério extrativista expedido por IES reconhecida pelo MEC ou graduação na disciplina selecionada.

As oportunidades são para áreas de Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Física, Professor de Ensino das Artes, Professor de Língua Inglesa, Professor de Informática, Professor do Magistério área Extrativista, Professor do Magistério Indígena, Professor do Magistério Indígena, Professor de Ensino Religioso, Professor de LIBRAS/Instrutor de LIBRAS, Professor Auxiliar de Sala Regular, Pedagogo e Professor de Ciências.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas chegam até R$ 2.557,73, por carga horária de 40h semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 31 de janeiro e 04 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora IVIN. O valor da inscrição varia entre R$ 31,83 e R$ 35,27.

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos;

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório)

–> Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão realizadas nos dias 26 de abril e 03 de maio de 2020, na cidade de Altamira e nos distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, em locais e horários a serem informados no dia 20 de abril.

Concurso : Prefeitura Municipal de Altamira PA

: Prefeitura Municipal de Altamira PA Banca organizadora : IVIN

: IVIN Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 756

: 756 Remuneração : até R$ 2.557,73

: até R$ 2.557,73 Inscrições : 31 de janeiro e 04 de março de 2020

: 31 de janeiro e 04 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 31,83 ou R$ 35,27

: R$ 31,83 ou R$ 35,27 Provas : 26 de abril e 03 de maio de 2020

: 26 de abril e 03 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

2- Prefeitura de Urucará (AM)

A Prefeitura Municipal de Urucará no Amazonas, abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 126 vagas por tempo determinado em cargos de Professor de Ensino Fundamental.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação (licenciatura plena) em Pedagogia, normal superior, letras, magistério de ensino médio ou nível superior na área de licenciatura. A remuneração oferecida será de R$ 1.443,07, por carga horária de 20h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro e 07 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Merkabah. Não haverá taxa de inscrição.

Concurso : Prefeitura Municipal de Urucará

: Prefeitura Municipal de Urucará Banca organizadora : Instituto Merkabah

: Instituto Merkabah Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 126

: 126 Remuneração : R$ 1.443,07

: R$ 1.443,07 Inscrições : 27 de janeiro ao dia 07 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro ao dia 07 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : análise de Curriculum Vitae

: análise de Curriculum Vitae Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

3- Prefeitura de Manicoré (AM)

A Prefeitura de Manicoré, no Amazonas, abriu edital para preencher 416 vagas no cargo de Professor Municipal. Os profissionais vão atuar na zona rural da cidade de Manicoré, no Amazonas, com jornada de 20 horas de trabalho por semana.

O salário do Professor será de R$ 1.567,50. Os interessados poderão se inscrever até 5 de fevereiro através de formulário de inscrição disponível no portal da transparência da Prefeitura

4- Prefeitura de Águas de Lindoia (SP)

Em Águas de Lindoia, São Paulo, as vagas são para os cargos de Professor Titular de Educação Básica I, Professor Adjunto de Educação Básica I, Professor Titular de Educação Complementar, Professor Adjunto de Educação Básica IV, Professor Titular de Educação Básica II, Disciplina de Português, Professor Titular de Educação Básica II, Disciplina de Matemática, Professor Titular de Educação Básica II, Disciplina de História, entre outros.

O salário será de R$ 1.919,00. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 6 de fevereiro pelo site www.consulpam.com.br.