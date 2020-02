Concursos Forças Armadas: Editais abrem 2 mil vagas com salários de até R$ 9 mil

Oportunidades abertas! O instrumento militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira.

Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos 1.968 novas vagas abertas para candidatos de ensino médio e superior. As oportunidades são para preenchimento na Marinha e Aeronáutica.

As Forças Armadas atuam sob a direção superior do Ministério da Defesa (MD), que tem a incumbência de orientar, supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições. São funções das instituições militares: assegurar a integridade do território nacional; defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da nação.

Confira a lista completa de concursos logo abaixo:

Marinha – Quadro Técnico

Edital publicado! A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o Quadro Técnico. De acordo com o documento publicado, são 15 vagas em diversas áreas. O pré-requisito é ter nível superior na especialidade que deseja concorrer. O salário é de R$9.070,60.

As vagas do concurso Marinha 2020 para o Quadro Técnico são destinadas para ingresso nas especialidades de Ciências Biológicas (01 vaga), Comunicação Social (02 vagas), Estatística (02 vagas), Informática (03 vagas), Letras Português/Licenciatura (01 vaga), Pedagogia (01 vaga), Segurança do Tráfego Aquaviário (02 vagas) e Serviço Social (01 vaga).

No decorrer do curso de formação, o candidato será nomeado Guarda-Marinha e recebe soldo de R$9.070,60. Além disso, os aprovados contarão com alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 16 e 31 de março de 2020, no site de ingresso na Marinha. A taxa de inscrição vai custar R$126.

Concurso : Marinha

: Marinha Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 15

: 15 Remuneração : R$9.070,60

: R$9.070,60 Inscrições :entre 16 e 31 de março de 2020

:entre 16 e 31 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$126

: R$126 Provas : primeira quinzena de junho

: primeira quinzena de junho Situação : EDITAL PUBLICADO

: EDITAL PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso Marinha – Quadro Complementar de Oficiais

O edital abre 10 vagas para ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha (CP-QC-CA/FN/IM), sendo 3 vagas para Oficiais Da Armada (QC-CA) em Concentração em Eletrônica (1), Concentração em Máquinas (1) e Concentração em Sistemas de Armas (1); além de 04 vagas para o quadro de Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN) nas áreas de Concentração em Máquinas (1), Concentração em Eletrônica (1), Concentração em Cartografia (1) e Concentração em Sistemas de Armas (1); e 3 vagas para Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM) nas profissões de Administração, Ciências Contábeis e Economia.

As vagas são destinadas para Profissões de Engenharia (várias áreas), Administração, Ciências Contábeis e Economia. Vale destacar que é necessário ter menos de 29 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021.

Há ainda, uma vaga para Capelães Navais (CN) na profissão de Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. O interessado deverá ter Curso de Formação Teológica regular de Nível Universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião e possuir, pelo menos, 3 anos no exercício de atividades pastorais, na Igreja Católica Apostólica Romana, além de ter de 30 a 41 anos de idade.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 16 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março de 2020, horário oficial de Brasília/DF, pela internet, através do site (www.ingressonamarinha.mar.mil.br). A taxa de inscrição custa R$126 para Capelães e R$ 127 para as demais.

Concurso : Marinha

: Marinha Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 11

: 11 Remuneração : R$9.070,60

: R$9.070,60 Inscrições :entre 16 e 31 de março de 2020

:entre 16 e 31 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$127

: R$127 Provas : primeira quinzena de junho

: primeira quinzena de junho Situação : EDITAL PUBLICADO

: EDITAL PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso Marinha – Soldado Fuzileiro Naval

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o preenchimento de 960 vagas na função de Fuzileiro Naval.

De acordo com o edital publicado, o concurso público da Marinha 2020 visa à admissão ao Curso de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) através de duas turmas I/2021 e II/2021.

Podem concorrer ao cargo de Fuzileiro Naval, somente candidatos do sexo masculino. Além disso, será necessário que os candidatos preencham os seguintes requisitos:

ter entre 18 e 21 anos completos até 1º de janeiro de 2020;

não ser isentos do serviço militar;

ter nível médio completo;

altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Para o cargo de Fuzileiro Naval, o soldo vai ser de R$1.950, após o curso de formação. O valor é composta por vencimento de R$1.560, mais adicional militar de 13% e adicional de habilitação de 12%.

A oferta de vagas do concurso vai ser dividida através de duas turmas. A divisão ocorre através de dois centros de instrução abaixo:

720 vagas para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA, destinadas aos candidatos das regiões Sul e Sudeste; e

240 vagas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília – CIAB, destinadas aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

As vagas do concurso Marinha 2020 estão distribuídas entre Unidades da MB no Rio de Janeiro (565 vagas), Unidades da MB em Brasília – DF (62 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande – RS (49 vagas), 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Belém – PA (37 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário – MS (33 vagas), 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Manaus – AM (81 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal – RN (53 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador – BA (44 vagas) e Batalhão de defesa nuclear bilogica química e radiológica – Aramar (14 vagas).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 19 de fevereiro e 20 de março de 2020, no site oficial da instituição (https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos). A taxa de inscrição custa R$25,00.

Concurso : Marinha 2020 – Fuzileiro Naval

: Marinha 2020 – Fuzileiro Naval Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 960

: 960 Remuneração : R$1.950

: R$1.950 Inscrições : entre 19 de fevereiro e 20 de março de 2020

: entre 19 de fevereiro e 20 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$25

: R$25 Provas : a definir

: a definir Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

O concurso Marinha – Engenheiros

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o preenchimento de 25 vagas para engenheiros e arquitetos. O documento foi publicado no Diário Oficial da União, edição do dia 03 de janeiro.

As oportunidades do concurso da Marinha 2020 são para candidatos de nível superior nas áreas de Engenharia e Arquitetura. São elas: Engenharia Cartográfica; Engenharia Civil; Engenharia de Materiais; Engenharia de Produção; Engenharia de Sistemas de Computação; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecânica; Engenharia Naval; Engenharia Nuclear; e Engenharia Química.

Segundo o edital, homens e mulheres poderão se inscrever no concurso. A idade máxima permitida é de 36 anos, com exigência de altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m.

O candidato aprovado vai realizar o Curso de Formação de Oficiais (CFO) com duração de aproximadamente 31 semanas no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

Durante o curso de formação, o aprovado vai receber uma remuneração atinente à essa graduação. O valor bruto é de R$8.671,32, sendo R$6.993 para o soldo militar, R$ 1.328,67 do adicional militar e R$349,65 ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

Além disso, serão oferecidos alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso poderão se inscrever entre 09 e 23 de março, no site oficial da Marinha do Brasil. Além disso, é possível se candidatar através de postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas no edital.

A taxa de inscrição é de R$126.

O concurso contará com provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais; Redação; e Tradução de Texto.

Além disso, haverá o que edital chama de eventos Complementares (EVC), constituídos de: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Prova de Títulos (PT); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH). Por fim, haverá Período de Adaptação (PA).

As provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais, a Redação, e a tradução de texto são de caráter eliminatório e classificatório. O restante, será de caráter eliminatório.

A primeira etapa, composta por prova objetiva, acontecerá na primeira quinzena de maio, segundo o cronograma do edital. O dia exato ainda será revelado pela Marinha.

Informações do concurso

Concurso : Marinha do Brasil

: Marinha do Brasil Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 25

: 25 Remuneração : R$8.671,32

: R$8.671,32 Inscrições : entre 09 e 23 de março

: entre 09 e 23 de março Taxa de Inscrição : R$126

: R$126 Provas : primeira quinzena de maio

: primeira quinzena de maio Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

O concurso Marinha – Saúde

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para área da saúde. O primeiro edital foi publicado para o quadro de cirurgião-dentista (CSM-CD 2020) e o outro ao quadro de médicos (CSM-MD 2020). Juntos, os editais contam, ao todo, com 37 vagas.

As vagas de cirurgião-dentista são destinadas para o âmbito nacional. O concurso conta com quatro vagas, divididas entre áreas de Endodontia (01 vaga); Patologia Bucal e Estomatologia (01 vaga); e Prótese Dentária (02 vagas).

Para médicos, o concurso da Marinha Saúde oferece vagas para o âmbito nacional e no âmbito regional. As chances, em caráter nacional, são para ingresso nas áreas de Clínica Médica (10), Cirurgia Geral (06), Ginecologia e Obstetrícia (02), Pediatria (02), Radiologia (02) e Ortopedia e Traumatologia (01).

No âmbito regional, estão sendo oferecidas vagas divididas oportunidades por área, da seguinte maneira:

Comando do 2º Distrito – Salvador-BA/Clínica Médica: duas vagas;

Comando do 3º Distrito Naval – Natal-RN/Clínica Médica: três vagas;

Comando do 5º Distrito Naval – Rio Grande-RS/Clínica Médica: uma vaga; Cirurgia Geral: uma vaga;

Comando do 6º Distrito Naval – Ladário-MS/Clínica Médica: uma vaga.

Comando do 7º Distrito Naval – Brasília-DF Clínica Médica: uma vaga; Cirurgia Geral: uma vaga.

Segundo o edital, poderão concorrer candidatos brasileiros natos, de ambos os sexos, que tenha menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2021. Além disso, é necessário estar em dia com as obrigações civis e militares, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outras exigências.

Durante o curso, o aluno receberá remuneração de R$8.671,32, sendo R$6.993 de soldo militar, R$1.328,67 de adicional militar e R$349,65 de adicional de compensação por disponibilidade militar.

O candidato aprovado e classificado, segundo o edital, na seleção inicial realizará o curso de formação (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

Durante o curso, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 17 semanas. O CFO terá duração de, aproximadamente, 31 semanas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 09 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 23 de março, no site de seleção de pessoal da Marinha do Brasil.

A taxa de inscrição vai custar R$126. O boleto poderá ser pago até o dia 27 de março.

O concurso vai contar, para todos, com prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação terá 50 questões elaboradas, conforme conteúdo programático do edital.

A avaliação objetiva e a redação estão previstas para a 1º quinzena de maio. O dia exato ainda será divulgado pela Marinha.

O certame vai contar, ainda, com Eventos Complementares (EVC), constituído de: Verificação de Dados Biográficos; Inspeção de Saúde; Teste de Aptidão Física de Ingresso; Avaliação Psicológica; Verificação de Documentos; e Prova de Títulos.

Todas as etapas são de caráter eliminatório, com exceção da prova de títulos, que terá caráter classificatório.

Segundo o cronograma do certame, o resultado para o Corpo de Saúde da Marinha será divulgado a partir do dia 11 de novembro. O início do curso de formação será no dia 15 de março de 2021.

Informações do concurso

Concurso : Marinha do Brasil

: Marinha do Brasil Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 37

: 37 Remuneração : até R$8.671,32

: até R$8.671,32 Inscrições : entre 08 horas do dia 09 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 23 de março

: entre 08 horas do dia 09 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 23 de março Taxa de Inscrição : R$126

: R$126 Provas : primeira quinzena de maio

: primeira quinzena de maio Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL MARINHA 01

EDITAL MARINHA 02

O concurso da Aeronáutica FAB 2020 – Oficiais

A Força Aérea Brasileira (FAB) faz saber aos interessados a abertura de vagas para os exames de admissão aos cursos de admissão para oficiais. Ao todo, são oferecidas 150 vagas de nível superior, distribuídas em seis editais. As oportunidades são para ingresso em 2021.

As oportunidades são para médicos da Aeronáutica (CAMAR); dentistas da Aeronáutica (CADAR); e farmacêuticos da Aeronáutica (CAFAR). Além disso, há oportunidades para os estágios de adaptação de oficiais engenheiros (EAOEAR); oficiais de apoio (EAOAP); e de instrução e adaptação de capelães (EIAC).

Após conclusão do curso, o aluno vai ser promovido ao posto de primeiro-tenente, cujo soldo é de R$8.245. Já os inscritos no EIAC serão promovidos ao posto de segundo-tenente, com soldo de R$7.490.

Para o CAMAR, foram abertas 102 vagas. As chances foram distribuídas nas áreas de Anestesiologia (08), Anatomia Patológica (02), Cancerologia (04), Cardiologia (04), Cirurgia cabeça e pescoço (01) e Cirurgia Geral (03). Foram liberadas ainda, vagas para Clínica Médica (05), Cirurgia Pediátrica (01), Cirurgia Vascular Periférica (03), Dermatologia (01), endocrinologia (02), Gastroenterologia (03), Geriatria (01), Ginecologia e Obstetrícia (05), Hematologia (04), Hemoterapia (01), Infectologia (02) e Medicina Intensiva (02).

Além disso, há vagas para médico da família e comunidade (16 vagas) e para as especialidades de Medicina do Trabalho (03), Nefrologia (02), Neurologia (03), Otorrinolaringologia (06), Ortopedia (01), Pediatria (03), Pneumologia (03), Psiquiatria (06), Radiologia (04), Reumatologia (01) e Urologia (02).

As vagas são para Belém (PA); Campo Grande (MS), Recife (PE), Fortaleza (CE), Belo Brasília (DF); Manaus (AM); Rio de Janeiro (RJ); Pirassununga (SP); Horizonte, Lagoa Santa e Confins (MG); Guarulhos (SP); Canoas e Porto Alegre (RS); São José dos Campos (SP); Natal (RN); São Luiz Alcântara (MA), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Guaratinguetá (SP) e Barbacena (MG).

No CADAR foram abertas 10 vagas. As oportunidades foram distribuídas nos cargos de Cirurgia buco-maxilo-facial (01), Dentística (02); Implantodontia (01), Odontogeriatria (01), Ortodontia (02), Prótese dentária (01) e Periodontia (02). As vagas são para Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), São José dos Campos (SP), Natal (RN), Recife (PE), Fortaleza (CE), Pirassununga (SP), Belém (PA), Manaus (AM) e Porto Velho (RO).

O terceiro edital conta com vagas para o CAFAR. São, ao todo, 04 vagas, distribuídas entre Farmácia Bioquímica (01) e Farmácia Hospitalar (03). As vagas são para lotação em Pirassununga (SP) e Rio de Janeiro (RJ), respectivamente.

No concurso para o estágio de adaptação de oficiais engenheiros, são oferecidas, ao todo, 20 vagas. As vagas são para ingresso nas áreas Civil (04), de Computação (04), Eletrônica (02), Elétrica (03), Mecânica (04), Química (01) e de Telecomunicações (02).

As vagas são para as cidades de Belém (PA), São Luís-Alcântara (MA), São Paulo-Guarulhos (SP), Anápolis (GO), Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP), Brasília-Gama (DF), Belo Horizonte-Lagoa Santa-Confins (MG), Canoas-Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

No Estágio de Oficiais de Apoio são 10 vagas, distribuídas nas áreas de Administração (02), Análise de Sistemas (01), Enfermagem (01), Fisioterapia (01), Jornalismo (01), Pedagogia (01), Psicologia (01) e Serviços Jurídicos (02).

Por fim, são reservadas 04 vagas para o estágio de adaptação de capelães, para sacerdote católico apostólico romano.

Concurso : Força Aérea Brasileira (FAB)

: Força Aérea Brasileira (FAB) Banca organizadora : Aeronáutica

: Aeronáutica Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 150

: 150 Remuneração : até R$8.245

: até R$8.245 Inscrições : até as 15 horas do dia 27 de fevereiro

: até as 15 horas do dia 27 de fevereiro Taxa de Inscrição : R$130

: R$130 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

O concurso da Aeronáutica Oficiais da Reserva de 2ª Classe 2020

O Comando da Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura do edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas de Oficiais Temporárias para ingresso em 2020. Segundo o documento publicado, são quatro editais com 540 vagas para Oficiais da Reserva de 2ª Classe, o conhecido QOCon, com requisito de nível superior para médicos, dentistas, professores, enfermeiros, entre outras áreas, para atuarem em várias localidades do território nacional.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 03 e 17 de fevereiro.

O edital 6/3SM/2020 da Aeronáutica abre novas vagas para cargos/especialidades de Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil I, Engenharia Civil II, Engenharia Civil III, Engenharia Civil IV, Engenharia Civil V, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Engenharia de Telecomunicações, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Nutrição, Pedagogia, Pedagogia I, Administração, Análise de Sistemas I, Análise de Sistemas II, Análise de Sistemas III, Arquitetura, Arquivologia, Capelão Católico, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Elétrica, Pedagogia II, Pedagogia III, Pedagogia IV, Pedagogia V, Pedagogia VII, Psicologia Clínica, Psicologia Educacional, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Relações Públicas, Serviço Social, Serviços Jurídicos e Terapia Ocupacional.

O edital nº 7/3SM/2020 abre vagas para Médicos nas especialidades de Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Odontopediatria, Medicina Intensiva, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia e Reumatologia, Dentistas nas especialidades de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Faciais,Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Dermatologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Mastologia, Medicina de Família e Comunidade, Medicina do Trabalho, Clínica Geral Odontológica, Endodontia, Implantodontia, Odontogeriatria, Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Ortodontia, Periodontia, Prótese Dentária, Radiologia Odontológica e Imaginologia, Farmacêuticos de Farmácia Bioquímica, Farmácia Hospitalar, Farmácia Industrial, Manipulação e Farmácia Oncológica e Veterinários em Medicina Veterinária I e Medicina Veterinária II.

O edital de nº 8/3SM/2020 oferece oportunidades para especialidade de Segurança e Defesa. As vagas, aqui, são destinadas para lotação nas cidades de Alcântara-MA, Barbacena-MG, Boa Vista-RR, Brasília-DF, Campo Grande-MS, Canoas-RS, Fortaleza-CE, Guaratinguetá-SP, Manaus-AM, Natal-RN, Pirassununga-SP, Porto Velho-RO, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Santa Maria-RS e São José dos Campos-SP.

Por fim, o edital nº 10/3SM/2020 abre novas vagas para o magistério nas áreas de Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Administração, Educação Física, Estatística, Filosofia, Matemática, Biologia, Educação Física, Educação Religiosa, Filosofia, Física, Geografia, História, Sociologia, Língua Inglesa, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

Os candidatos deverão se inscrever entre os dias 03 e 17 de fevereiro de 2020, pela internet, na página da Aeronáutica destinada a convocação dos temporários.

Os candidatos serão avaliados por análise curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de condicionamento físico.

Saiba mais sobre os editais na página oficial do certame.

Aeronáutica EEAR

Saiu o edital! Foi divulgado o edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos. Segundo o edital publicado, o ingresso acontecerá na Escola de Especialistas – a EEAR. As vagas abertas são para candidatos de ambos os sexos.

O edital do concurso EEAR para o Curso de Formação de Sargentos (CFS 1/2021) é publicado uma vez a cada semestre, visando admissão no ano seguinte. As chances são para candidatos com o nível médio completo. Além disso, é necessário ter idade entre 17 e 24 anos.

Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

BEV – Equipamento de Voo: 06 vagas;

BMA – Mecânico de Aeronaves: 47 vagas;

BMB – Material Bélico: 11 vagas.

Não-Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

SGS – guarda e segurança: 28 vagas.

Controle de Tráfego – Ambos os sexos

BCT – controle de tráfego aéreo: 128 vagas

O soldo do Soldado durante o curso de formação será de R$1.066. Além disso, os alunos vão receber alimentação, alijamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após o período de formação e promoção à graduação de terceiro-sargento, o soldo vai passar a ser de R$3,8 mil, sendo somados ainda os adicionais militar (16%) e habilitação (16%), podendo aumentar a R$5 mil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020, no site oficial de ingresso.

A taxa de inscrição custa R$60, que poderá ser pago até o dia 27 de março, apegas em agências do Banco do Brasil.

Concurso : Aeronáutica – EEAR

: Aeronáutica – EEAR Banca organizadora : Aeronáutica

: Aeronáutica Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 220

: 220 Remuneração : pode chegar a até R$5 mil

: pode chegar a até R$5 mil Inscrições : entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020

: entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$60

: R$60 Provas : 07 de junho de 2020

: 07 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso Exército vem aí

O edital do concurso ESA 2020 está previsto para ser publicado ainda em fevereiro, nos próximos dias. O documento de abertura tem previsão de ser publicado até quarta-feira, 19 de fevereiro, conforme informado pelo próprio Exército. As inscrições já estão confirmadas para serem iniciadas na quarta-feira (19).

O edital do concurso Exército ESA com todas as regras recebeu uma previsão de publicação até o dia 19, mas é bem provável que seja publicado na segunda ou terça-feira. A divulgação vai acontecer no Diário Oficial da União e no site da Escola de Sargento das Armas. O dia 19 de fevereiro também foi a mesma em que o edital saiu no ano passado.

O edital do concurso Exército ESA 2020 vai abrir 1.100 vagas, com oportunidades para ambos os sexos. As oportunidades serão abertas para candidatos com o nível médio completo, em várias áreas. A taxa de inscrição vai custar R$95.

o Número de vagas para a matrícula nos CFGS:

a) 900 (novecentas) para os candidatos do sexo masculino (Área Geral), sendo 180 (cento e oitenta) vagas destinadas à cota de negros;

b) 100 (cem) para as candidatas do sexo feminino, sendo 20 (vinte) vagas destinadas à cota de negros (Área Geral);

c) 55 vagas para Músicos; e

d) 55 (cinquenta e cinco) para os candidatos da Área de Saúde, sendo 11 (onze) destinadas à cota de negros, de ambos os sexos.

As inscrições para o certame da ESA serão realizadas entre 19 de fevereiro e 18 de março de 2020. As provas objetivas acontecerão no dia 12 de julho de 2020.

De acordo com a tabela de vencimentos dos militares, durante o curso de formação, o aluno fará jus a ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica. Após formado, o sargento fará jus ao soldo de R$ 3.825,00.

Para concorrer a uma das vagas no Concurso Exército ESA, o candidato deverá: ter concluído o ensino médio; possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de Saúde e Música, cuja idade máxima será de 26 anos até o término da matrícula; ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino e não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. Veja o projeto do edital.