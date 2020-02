Concursos Marinha: 2 novos editais abertos com vagas de níveis fundamental e médio

Grande oportunidade. Nesta semana, a Marinha liberou dois editais de seleção para o preenchimento de vagas na instituição. O primeiro documento liberado oferece 30 vagas para aquaviários e moços de máquinas, enquanto o segundo, com 40 vagas, foram abertas oportunidades para carreiras de músicos.

Os detalhes de inscrições e demais informações podem ser conferidos logo abaixo:

Aquaviários moço de máquinas

Saiu mais um edital para a Marinha do Brasil! A Instituição publicou no Diário Oficial da União um novo documento visando admissão ao curso de aquaviários moço de máquinas.

São, ao todo, 30 vagas para o curso de formação de aquaviários moço de máquinas (CFAQ-MOM 1/2020) para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha – Ciaga.

Para concorrer a uma das vagas no concurso de Aquaviários da Marinha 2020, o candidato deverá ter, pelo menos, o ensino fundamental completo, 18 anos em 11 de maio de 2020, estar em dia com as obrigações militares, e:

ser brasileiro (ambos os sexos) nato ou naturalizado;

não estar na condição de réu em ação penal; estar em dia com as obrigações da Justiça Eleitoral;

não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares;

não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez permanente;

possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia e CPF.

As inscrições na seleção poderão ser feitas entre 02 e 06 de março, no endereço eletrônico oficial da Marinha. A taxa de inscrição vai custar R$50, devendo ser paga até o dia 9 de março, em qualquer agência bancária. Saiba mais sobre o concurso.

Músicos

Edital publicado. O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha (CPesFN) faz saber aos interessados o novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o preenchimento de 40 vagas para admissão no Curso de Formação de Sargentos Músicos para ingresso no ano de 2021. Do quantitativo de vagas, 06 (seis) serão reservadas aos negros.

Podem concorrer a uma das vagas, os candidatos com nível médio completo, idade entre 18 e menos de 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2021 e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m para ambos os sexos.

As vagas do concurso Marinha 2020 são destinadas aos instrumentos de Clarinete em Sib (12 vagas), Euphonium em Dó/Bombardino (1 vaga), Flauta em Dó (1 vaga), Harpa (1 vaga), Percussão/Bateria Completa (10) vagas, Requinta (1 vaga), Saxofone Alto em Mib (1 vaga), Saxofone Tenor em Sib (1 vaga), Trompete em Sib (4 vagas), Trompa em Fá (1 vaga), Trombone Tenor em Dó (4 vagas), Tuba em Sib/Mib (2 vagas) e Violoncelo (1 vaga).

Durante o curso de formação, o Praça Especial vai receber remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares, como ajuda de custo para suas despesas pessoais. Além disso, serão proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica.

Após a formação no curso, o soldo vai ser de R$ 3.825,00 com a nomeação como Terceiro-sargento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 01 e 29 de abril de 2020, no site oficial da Marinha (www.marinha.mil.br/cgcfn). A taxa de inscrição custa R$74.