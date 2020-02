Conexão Repórter mostra trajetória de Danilo Gentili nesta segunda – Bastidores

Jornalístico apresentado por Roberto Cabrini reprisa entrevista com humorista.

O “Conexão Repórter” desta segunda-feira, 17 de fevereiro, mostra a trajetória do apresentador Danilo Gentili. Em uma longa reportagem, em lugares marcantes de sua trajetória, Roberto Cabrini revela o homem por trás do artista irreverente. A história do humorista desde Santo André, no ABC Paulista, até São Paulo, a grande metrópole. Quem é, de fato, o verdadeiro Danilo?

Durante semanas, o programa acompanhou sua rotina, trazendo como resultado um perfil detalhado de um rapaz que conseguiu venceu diversos obstáculos. O telespectador irá conhecer o apartamento do humorista, a casa onde ele passou sua infância e adolescência, sua rotina de gravações, os bastidores de seu programa e momentos que marcaram a vida dele e de sua família.

O Conexão Repórter vai ao ar toda segunda-feira, 23h45, logo após o Programa do Ratinho.