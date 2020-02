Confeiteiros transformam frutas em bolos no “Júnior Bake Off” – Bastidores

Saiba mais sobre a edição do próximo sábado (29) do reality do SBT.

Neste sábado, 29 de fevereiro, vai ao ar o terceiro episódio da nova temporada do “Júnior Bake Off”. “Na prova criativa, as frutas serão as estrelas da tenda”, anuncia a apresentadora Nadja Haddad. Como inspiração para os confeiteiros mirins, a jurada e chef confeiteira Beca Milano traz “Bolos Fruta” em forma de kiwi, melancia e pitaya, feitos em massa colorida, com a lateral decorada em creme de manteiga para trazer as texturas das cascas e os topos representando o corte da fruta, ressaltando o interior e as sementes.

“Se usarem corantes químicos, muito cuidado com a quantia e a diluição na massa, porque é ruim no paladar”, aconselha o jurado e padeiro Olivier Anquier. “Podem utilizar pasta americana, chantilly, creme de manteiga. Então soltem a imaginação, pois nessa prova vocês têm a oportunidade de mostrar as técnicas que vocês conhecem”, ressalta Beca. “O bolo tem que ser bem realista, parecer uma fruta do lado de fora e de dentro, principalmente no sabor”, completa Nadja.

E mais: na prova técnica, uma delícia americana que conquistou os brasileiros. Os participantes terão que preparar uma saborosa “Torre de Donuts”, com seis mini donuts empilhados, cada um com uma cor e confeitos diferentes. Aquele que melhor executar os dois desafios leva o avental azul de “Mestre Confeiteiro” da semana, enquanto os dois que tiverem o menor desempenho deixam a competição.

“Júnior Bake Off” vai ao ar aos sábados, a partir das 22h30, no SBT.