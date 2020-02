Confira: 18 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 2.519 vagas! Até R$ 11.311,50!

Nesta segunda-feira, 03 de fevereiro, pelo menos 18 órgãos abrem inscrições para o preenchimento de diversas vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).

Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$ 11.311,50.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Câmara de Mantena (MG)

Inscrições: até 03/03/2020

6 vagas

Salários até R$ 4.471,63

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

2- Conselho Regional de Farmácia de Roraima (RO)

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso CRF RR 2019/2020) para o preenchimento de 70 vagas em cargos de nível médio. Do quantitativo de vagas, são 04 vagas imediatas e 66 em cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

Para o cargo de Assistente Administrativo, o edital conta com 03 vagas imediatas, além de 37 em cadastro reserva. O salário inicial é de R$1.435,78. Há ainda, oportunidades para o cargo de Auxiliar de Limpeza. O edital conta com uma vaga imediata e 29 em cadastro reserva. A remuneração é de R$1.280,60.

Além dos salários, os profissionais contratados contarão com vale-transporte e benefícios como plano de cargos e salários, assim como os que tiverem em vigor na época da admissão ou readmissão.

Os aprovados serão lotados em Boa Vista (RR). Os aprovados serão contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 03 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 06 de março de 2020, no site da banca organizadora (http://quadrix.org.br). O valor da taxa de inscrição será de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para cargos de nível médio.

Concurso : Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima

: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima Banca organizadora : Instituto QUADRIX

: Instituto QUADRIX Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 70

: 70 Remuneração : até R$1.435,78

: até R$1.435,78 Inscrições : entre 10 horas do dia 03 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 06 de março de 2020

: entre 10 horas do dia 03 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 06 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$42

: R$42 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

3- Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

Inscrições: até 02/04/2020

1 vaga

Salário até R$ 11.069,17

Cargo de nível superior

Veja o edital

4- Força Aérea Brasileira (FAB)

Inscrições: até 17/02/2020

540 vagas

Cargos de nível superior

5- Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev)

Inscrições: até 27/02/2020

2 vagas

Salários até R$ 4.539,73

Cargos de nível superior

Veja o edital

6- Prefeitura de Alto Horizonte (GO)

Inscrições: até 24/02/2020

483 vagas

Salários até R$ 9.000,00

Cargos de nível superior

Veja o edital

7- Prefeitura de Bertópolis (MG)

Inscrições: até 04/03/2020

36 vagas

Salários até R$ 1.033,04

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

8- Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG)

Inscrições até: 13/03/2020

13 vagas

Salários até R$ 1.965,30

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

9- Prefeitura de Estreito (MA)

Inscrições: até 02/03/2020

708 vagas

Salários até R$ 10.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

10- Prefeitura de Formiga (MG)

Inscrições: até 05/03/2020

3 vagas

Salários até R$ 3.143,11

Cargos de nível médio e superior

11- Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG)

Inscrições: até 03/03/2020

27 vagas

Salários até R$ 2.473,56

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

12- Prefeitura de Uarini (AM)

Inscrições: até 05/02/2020

150 vagas

Salários até R$ 1.443,12

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

13- Prefeitura Estância de Ilhabela (SP)

Inscrições até: 05/03/2020

42 vagas

Salários até R$ 6.035,07

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

14- Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta (GO)

Inscrições até: 24/02/2020

33 vagas

Salários até R$ 2.254,01

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

15- Prefeitura Municipal de Guarujá (SP)

Inscrições até: 11/03/2020

3 vagas

Salários até R$ 11.311,50

Cargos de nível superior

Veja o edital

16- Procuradoria-Geral do Distrito Federal (DF)

Inscrições até: 20/02/2020

100 vagas

Salários até R$ 7.320,00

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

17- Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) – PE

Inscrições até: 06/03/2020

301 vagas

Salários R$ 2.221,77

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

18- Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)