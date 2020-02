Confira: 25 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 853 vagas! Até R$ 16.100,00

Nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, pelo menos 25 órgãos abrem inscrições para o preenchimento de diversas vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).

Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$ 16.100,00.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Aeronáutica

Saiu o edital! Foi divulgado o edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos. Segundo o edital publicado, o ingresso acontecerá na Escola de Especialistas – a EEAR. As vagas abertas são para candidatos de ambos os sexos.

O edital do concurso EEAR para o Curso de Formação de Sargentos (CFS 1/2021) é publicado uma vez a cada semestre, visando admissão no ano seguinte. As chances são para candidatos com o nível médio completo. Além disso, é necessário ter idade entre 17 e 24 anos.

Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

BEV – Equipamento de Voo: 06 vagas;

BMA – Mecânico de Aeronaves: 47 vagas;

BMB – Material Bélico: 11 vagas.

Não-Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

SGS – guarda e segurança: 28 vagas.

Controle de Tráfego – Ambos os sexos

BCT – controle de tráfego aéreo: 128 vagas

O soldo do Soldado durante o curso de formação será de R$1.066. Além disso, os alunos vão receber alimentação, alijamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após o período de formação e promoção à graduação de terceiro-sargento, o soldo vai passar a ser de R$3,8 mil, sendo somados ainda os adicionais militar (16%) e habilitação (16%), podendo aumentar a R$5 mil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020, no site oficial de ingresso.

A taxa de inscrição custa R$60, que poderá ser pago até o dia 27 de março, apegas em agências do Banco do Brasil.

Concurso : Aeronáutica – EEAR

: Aeronáutica – EEAR Banca organizadora : Aeronáutica

: Aeronáutica Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 220

: 220 Remuneração : pode chegar a até R$5 mil

: pode chegar a até R$5 mil Inscrições : entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020

: entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$60

: R$60 Provas : 07 de junho de 2020

: 07 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

2- Câmara de Aracaju (SE)

O Legislativo Municipal de Aracaju em Sergipe, anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 50 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Enfermeiro (1), Redator (1), Médico (1), Relações Públicas (1), Assistente Administrativo (15), Assistente Legislativo (10), Intérprete e Tradutor de Libras (2), Técnico de Tecnologia da Informação (1), Analista Legislativo (3), Jornalista (1), Contador (1) Procurador Judicial (2), Técnico em Taquigrafia (4) e Analista Administrativo (5)

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.600,00 a R$ 2.300,00, por carga horária de 40 horas semanais.

Concurso : Câmara Municipal de Aracaju SE

: Câmara Municipal de Aracaju SE Banca organizadora : FGV Projetos

: FGV Projetos Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 50

: 50 Remuneração : R$ 1.600,00 a R$ 2.300,00

: R$ 1.600,00 a R$ 2.300,00 Inscrições : 17 de fevereiro de 2020

: 17 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 80,00

: R$ 70,00 a R$ 80,00 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

3- Câmara Municipal de Timóteo (MG)

4- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP)

O Conselho Regional de Odontologia faz saber aos interessados a abertura de novo concurso (Concurso CRO SP 2020). De acordo com o documento publicado, o órgão vai preencher vários cargos e formar cadastro de reserva em cargos de nível médio ou superior, com lotação de novos servidores em vários municípios do estado. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda tem a responsabilidade do certame.

O concurso vai contar com vagas para os cargos de Analista de Licitações e Compras, Analista de Recursos Humanos, Analista de Suporte de Tecnologia de Informação, Agente Fiscal, Auxiliar Administrativo, Advogado/Procurador Jurídico, Analista de Controle Interno, Analista de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Analista de Infraestrutura de Tecnologia de Informação, Analista Jurídico, Assistente Administrativo, Assistente Contábil, Assistente de Comunicação, Assistente para Eventos e Fiscal.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de fevereiro e 13 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.rboconcursos.com.br).

Concurso : Conselho Regional de Odontologia

: Conselho Regional de Odontologia Banca organizadora : RBO Concursos

: RBO Concursos Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : a definir

: a definir Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : entre 17 de fevereiro e 13 de março de 2020

: entre 17 de fevereiro e 13 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 80,00

: R$ 70,00 a R$ 80,00 Provas : a definir

: a definir Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

5- Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA)

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para preenchimento de 49 vagas e cadastro reserva em cargos de ensino médio e superior sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). As vagas são apenas para lotação na capital do estado, Salvador (BA).

O DETRAN oferece salários entre R$ 2.063,92 e R$ 2.729,76, por jornadas de trabalho de 40 horas semanais.Os contratos iniciais serão assinados por até 02 anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, totalizando até 4 anos de vínculo.

Para nível médio, o edital conta com 10 vagas de Técnico de Nível Médio/Assistente de Atividades Administrativas com salário de R$ 2.063,92, já incluso gratificações. As atribuições do cargo são atuar atendimento ao usuário, na triagem do serviço e encaminhamento devido; bem como controle e organização de material.

Para nível superior, são 39 vagas, distribuídas em cargos de Técnico de Nível Superior/ Administração (2 vagas), Técnico de Nível Superior/Comunicação Social (1 vaga), Técnico de Nível Superior/Contabilidade (2 vagas) e Técnico de Nível Superior/Direito (34 vagas). O salário chega a R$ 2.729,76. Além disso, os profissionais contam com auxílio refeição de R$ 12,00 por dia trabalhado e auxílio transporte.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 17 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 01 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da Secretaria (selecao.ba.gov.br). Não haverá taxa de inscrição para participar do certame. Saiba mais sobre o concurso.

6- Fundação Educacional de Guaçuana (SP)

Inscrições: até 29/03/2020

4 vagas

Salários de até R$ 2.782,03

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

7- Hortoprev

Inscrições: até 09/03/2020

5 vagas

Salários de até R$ 9.777,24

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Vagas para Hortolândia (SP)

Veja o edital

8- Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO)

Inscrições: até 22/03/2020

5 vagas

Salários de até R$ 1.707,49

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

9- Prefeitura de Bragança Paulista (SP)

Inscrições: até 17/03/2020

43 vagas

Salários de até R$ 1.314,96

Cargos de nível médio

Veja o edital

10- Prefeitura de Cajamar (SP)

Inscrições: até 13/03/2020

10 vagas

Salários de até R$ 2.671,88

Cargos de nível médio

Veja o edital

11- Prefeitura de Camanducaia (MG)

Inscrições: até 06/03/2020

33 vagas

Salários de até R$ 1.400,00

Cargos de nível médio

Veja o edital

12- Prefeitura de Carambeí (PR)

Inscrições: até 18/03/2020

18 vagas

Salários de até R$ 5.082,88

Cargos de nível superior

Veja o edital

13- Prefeitura de Cianorte (PR)

Inscrições: até 10/03/2020

13 vagas

Salários de até R$ 8.961,29

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

14- Prefeitura de Curvelândia (MS)

Inscrições: até 22/03/2020

6 vagas

Salários de até R$ 1.250,00

Cargos de nível médio

Veja o edital

15- Prefeitura de Machadinho D’Oeste (RO)

Inscrições: até 21/02/2020

14 vagas

Salários de até R$ 6.360,00

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

16- Prefeitura de Nonoai (RS)

Inscrições: até 17/03/2020

14 vagas

Salários de até R$ 3.701,50

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

17- Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT)

Inscrições: até 13/03/2020

35 vagas

Salários de até R$ 9.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

18- Prefeitura de Santa Bárbara (MG)

Inscrições: até 21/02/2020

13 vagas

Salários de até R$ 1.975,03

Cargos de nível superior

Veja o edital

19- Prefeitura de Santo Ângelo (RS)

Inscrições: até 28/02/2020

10 vagas

Salários de até R$ 1.706,01

Cargos de nível médio

Veja o edital

20- Prefeitura de São Tiago (MG)

Inscrições: até 21/02/2020

14 vagas

Salários de até R$ 3.047,66

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

21- Prefeitura de Terra Roxa (PR)

Inscrições: até 16/03/2020

37 vagas

Salários de até R$ 16.100,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

22- Prefeitura de Tiradentes (MG)

Inscrições: até 17/03/2020

55 vagas

Salários de até R$ 4.027,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

23- Rede Sarah de Hospitais

Inscrições: até 26/02/2020

15 vagas

Salários de até R$ 13.675,28

Cargos de nível superior

Veja o edital

24- Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (RS)

Inscrições: até 17/03/2020

72 vagas

Salários de até R$ 4.921,03

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

25- UFLA (MG)

Em Minas Gerais, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) anuncia novo edital (nº 03/2020) de concurso público para preencher 04 vagas na carreira do magistério para Professor Adjunto, função que exige graduação na área de atuação, mais título de doutorado.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Máquinas e Mecanização Agrícola (1 vaga); Esporte: ensino e treinamento (1 vaga); Pedagogia da Educação Física e do Esporte (1 vaga) e Bromatologia e Análise de Alimentos (1 vaga). Os salários oferecidos chegam até R$ 9.616,18.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de fevereiro e 13 de março de 2020, no site oficial da Universidade UFLA. O valor da inscrição está fixado em R$ 240,00.