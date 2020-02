Confira as audiências consolidadas de domingo, 16 de fevereiro de 2020 – Audiência da TV

BBB20 supera média do Domingão do Faustão e do Futebol.

No final da noite, o BBB20 conquista mais audiência do que o jogo do Flamengo (SuperCopa) e do que o Domingão do Faustão. Pela manhã, o Auto Esporte supera públicio do Globo Rural.

Atrás da Globo e do SBT (Eliana), Hora do Faro mantém o terceiro lugar. Com exibições de filmes (Cine Maior), Record TV eleva sua média, mas perde para o Domingo Legal (SBT).

Por décimos, Programa Silvio Santos e Domingo Espetacular disputam a vice-liderança.

Confira, abaixo, as audiências de domingo, 16 de fevereiro de 2020:

Antena Paulista – 4,3

Pequenas Empresas, Grandes Negócios – 6,1

Globo Rural – 9,0

Auto Esporte – 9,2

Esporte Espetacular – 8,5

SuperCopa – 13,4

The Voice Kids – 14,2

Temperatura Máxima: Percy Jackson e o Mar de Monstros – 14,2

Campeonato Paulista: Palmeiras x Mirassol – 18,2

Domingão do Faustão – 16,4

Fantástico – 21,1

BBB20 – 17,9

Domingo Maior – 9,2

Boletim Selfie BBB – 6,8

Record Kids – 3,7

Cine Maior: Policial em Apuros – 5,5

Cine Maior 2: Policial em Apuros 2 – 6,6

Hora do Faro – 6,8

Domingo Espetacular – 9,6

Câmera Record – 6,2

CSI: Investigação Criminal – 3,6

Acelerados – 3,3

Sempre Bem – 3,5

Chaves – 6,3

Domingo Legal – 6,6

Eliana – 8,5

Roda a Roda – 9,2

Programa Silvio Santos – 9,8

Poder em Foco – 3,8

O Crime Não Compensa – 3,2

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras – Praça São Paulo