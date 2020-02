Confira as audiências consolidadas de domingo, 23 de fevereiro de 2020 – Bastidores

The Voice Kids impressiona no domingo de Carnaval.

The Voice Kids impressiona no domingo de Carnaval. BBB20 tem quase o mesmo desempenho do Fantástico.

Eliana oscila para baixo e empata com o Hora do Faro. Cine Maior: Os Dez Mandamentos deixa Record atrás do Domingo Legal (SBT).

Programa Silvio Santos crava dois dígitos e a vice-liderança para o SBT.

Confira, abaixo, as audiências de domingo, 23 de fevereiro de 2020:

Antena Paulista – 8,6

Pequenas Empresas, Grandes Negócios – 10,7

Globo Rural – 12,6

Auto Esporte – 10,5

Esporte Espetacular – 10,6

The Voice Kids – 15,1

Zero1 Especial – 12,1

Temperatura Máxima: Star Wars Episódio 7: O Despertar da Força – 13,7

Domingão do Faustão – 15,4

BBB20 – 18,4

Fantástico – 19,3

Carnaval do Rio de Janeiro (22h34 às 6h) – 9,8

Record Kids – 4,5

Cine Maior: Os Dez Mandamentos: O Filme – 5,5

Hora do Faro – 6,4

Domingo Espetacular – 9,4

Câmera Record – 6,8

CSI: Investigação Criminal – 4,5

Acelerados – 2,7

Sempre Bem – 2,8

Chaves – 5,1

Domingo Legal – 7,0

Eliana – 6,3

Roda a Roda – 7,7

Programa Silvio Santos – 10,0

Poder em Foco – 4,0

SBT Folia – 2,5

O Crime Não Compensa – 2,2

Primeiro Impacto – 2,7

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras – Praça São Paulo