Confira as audiências consolidadas de quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 – Audiência da TV

“Salve-se Quem Puder” segue em alta na faixa das 19h30. A trama das sete, criada e escrita por Daniel Ortiz, tem desempenho semelhante ao de sua antecessora. “Malhação: Toda Forma de Amar” não consegue se beneficiar com a repercussão de “Avenida Brasil”.

Na Record TV, “Cidade Alerta” crava dois dígitos, mas, à tarde, a reapresentação de “Caminhos do Coração” decepeciona.

SBT perde telespectadores com a novela “Betty A Feia em NY”. A emissora, com programa de auditório (“Roda Roda Jequiti”), supera média de novela infantil (“As Aventuras de Poliana”).

Confira, abaixo, as audiências de quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020:

Hora Um – 5,3

Bom Dia São Paulo – 9,1

Bom Dia Brasil – 8,8

Mais Você – 6,6

Encontro – 7,1

SP1 – 10,2

Globo Esporte – 9,7

Jornal Hoje – 9,8

Se Joga – 7,7

Sessão da Tarde: Somos Todos Iguais – 11,4

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil – 18,3

Malhação: Toda Forma de Amar – 17,7

Éramos Seis – 21,9

SP2 – 25,0

Salve-se Quem Puder – 29,7

Jornal Nacional – 31,0

Amor de Mãe – 31,6

BBB20 – 24,1

Lady Night – 12,4

Jornal da Globo – 7,2

Twisted: A Hora da Verdade – 5,4

Corujão: Segurança Nacional – 5,1

Boletim Selfie BBB – 5,3

Balanço Geral Manhã – 2,5

Fala Brasil – 3,4

Hoje em Dia – 3,7

JR 24H – 3,6

Balanço Geral – 7,9

A Escrava Isaura – 6,4

Caminhos do Coração – 4,2

JR 24H – 4,0

Cidade Alerta – 9,8

JR 24H – 8,3

Jornal da Record – 8,8

Amor Sem Igual – 8,2

O Rico e Lázaro – 6,9

Em Nome da Justiça – 5,7

Chicago P.D. – Distrito 21 – 4,9

JR 24H – 2,3

Primeiro Impacto (Parte II) – 5,1

Bom Dia & Cia – 6,2

Fofocalizando – 5,8

Casos de Família – 5,4

Meu Coração é Teu – 6,5

Betty a Feia em NY – 6,6

SBT Brasil – 6,9

Roda a Roda – 9,5

As Aventuras de Poliana – 9,3

Cúmplices de um Resgate – 8,1

Programa do Ratinho – 9,0

A Praça é Nossa – 10,4

The Noite – 6,5

Operação Mesquita – 4,1

Pra Ganhar é Só Rodar (reprise) – 3,4

SBT Brasil (reprise) – 3,2

Primeiro Impacto (Parte I) – 4,0

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras – Praça São Paulo