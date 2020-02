Confira as audiências consolidadas de sábado, 15 de fevereiro de 2020 – Audiência da TV

Com liderança ameaçada, É de Casa registra a pior média no ano.

SBT perde telespectadores com reprises do Programa da Maisa. Estreia da nova temporada do Júnior Bake Off Brasil garante a vice-liderança.

Éramos Seis e Amor de Mãe registram baixas audiências no fim de semana. No ar imediatamente após o BBB20, o Altas Horas crava ótima média.

Ameaçado pelo Parque Patati Patatá, do SBT, É de Casa (Globo) registra a pior média no ano.

Confira, abaixo, as audiências de sábado, 15 de fevereiro de 2020:

Via Brasil – 4,6

Como Será? – 5,3

É de Casa – 6,4

SP1 – 10,6

Globo Esporte – 11,1

Jornal Hoje – 11,0

SP no Samba – 9,3

Escolinha do Professor Raimundo – 9,7

SóTocaTop: Verão – 9,4

Caldeirão do Huck – 12,8

Éramos Seis – 17,3

SP2 – 21,1

Salve-se Quem Puder – 23,8

Jornal Nacional – 24,8

Amor de Mãe – 27,3

BBB20 – 21,7

Altas Horas – 15,1

Supercine: Seuqestro RelÂmpago – 9,2

Boletim Selfie BBB – 7,9

Fala Brasil Especial – 4,5

Esporte Fantástico – 3,8

Escola do Amor – 1,9

Balanço Geral Especial – 5,7

Cine Aventura: Quase Irmãos – 5,6

Cidade Alerta – 7,1

Jornal da Record – 7,2

Amor Sem Igual – 4,7

Hair, O Reality dos Cabelos – 3,9

Mr. Robot – 2,9

Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo – 2,4

Chaves – 4,1

Sábado Animado (Parte I) – 5,0

Parque Patati Patatá – 6,0

Sábado Animado (Parte II) – 6,8

Sam e Cat – 7,3

Henry Danger – 7,4

Programa da Maisa – 4,9

Programa Raul Gil – 4,2

SBT Brasil – 4,9

Topa ou Não Topa – 6,0

Esquadrão da Moda – 6,1

Júnior Bake Off Brasil – 7,8

Vale a Pena Ver The Noite – 4,3

Arqueiro – 3,0

Jornal da Semana SBT – 3,1

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras – Praça São Paulo