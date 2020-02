Confira as audiências consolidadas de segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 – Audiência da TV

Com ampla cobertura jornalística, TV Globo lidera isoladamente durante à tarde.

Dia atípico, e com ampla cobertura jornalística, TV Globo conquista a liderança e vence “Balanço Geral SP” (RecordTV). O destaque ficou para o “Jornal Hoje”, que cravou 20 pontos.

A reprise de “Avenida Brasil” simplesmente prova que “Éramos Seis” tem baixa repercussão e causa pouco interessse no telespectador.

“Salve-se Quem Puder” bate recorde e ajuda o “Jornal Nacional” a registrar 35 pontos.

O SBT conquista 9 pontos com o penúltimo capítulo de Abismo de Paixão.

Confira, abaixo, as audiências de segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020:

Hora Um – 6,3

Bom Dia São Paulo – 11,2

Bom Dia Brasil – 14,4

Radar SP – 16,1

SP1 – 17,9

Jornal Hoje – 19,9

Radar SP – 15,5

Sessão da Tarde: À Procura da Felicidade – 15,7

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil – 22,4

Malhação: Toda Forma de Amar – 19,2

Éramos Seis – 21,3

SP2 – 28,0

Salve-se Quem Puder – 31,4

Jornal Nacional – 34,9

Amor de Mãe – 33,4

BBB20 – 26,1

Tela Quente: Arcanjo Renegado – 17,1

Jornal da Globo – 10,6

Corujão – 8,2

Boletim Selfie BBB – 8,0

Balanço Geral Manhã – 4,2

Fala Brasil – 7,3

Hoje em Dia – 8,3

JR 24H – 7,8

Balanço Geral SP – 9,6

JR 24H – 11,0

Cidade Alerta – 11,3

Jornal da Record – 10,6

Amor Sem Igual – 7,9

O Rico e Lázaro – 6,4

Aeroporto: Área Restrita – 6,0

Chicago P.D. – Distrito 21 – 3,3

JR 24H – 2,4

Primeiro Impacto (Parte II) – 6,7

Bom Dia & Cia – 7,8

Fofocalizando – 5,1

Casos de Família – 5,5

Meu Coração é Teu – 7,1

Betty a Feia Em NY – 7,8

Abismo de Paixão – 8,9

SBT Brasil – 8,1

Roda a Roda – 11,0

As Aventuras de Poliana – 10,3

Cúmplices de um Resgate – 8,9

Programa do Ratinho – 8,1

Conexão Repórter – 5,6

The Noite – 4,1

Operação Mesquita – 3,2

Roda a Roda (reprise) – 2,6

SBT Brasil (reprise) – 2,8

Primeiro Impacto (Parte I) – 3,5

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras – Praça São Paulo