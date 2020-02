Confira as audiências consolidadas de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 – Audiência da TV

Éramos Seis surpreende com três pontos à frente de Avenida Brasil.

Éramos Seis surpreende e abre três pontos de vantagem sobre a reprise de Avenida Brasil. Amor de Mãe fica abaixo dos 30 pontos. Jornal da Globo conquista boa média na madrugada.

As Aventuras de Poliana e a reprise de Cúmplices de um Resgate mantém o SBT com apenas um dígito.

Roda a Roda é a atração de maior público do SBT.

Confira, abaixo, as audiências de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020:

Bom Dia São Paulo – 8,8

Bom Dia Brasil – 8,2

Mais Você – 6,8

Encontro – 6,9

SP1 – 10,6

Globo Esporte – 10,3

Jornal Hoje – 10,3

Se Joga – 8,2

Sessão da Tarde: As Branquelas – 12,9

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil – 19,5

Malhação: Toda Forma de Amar – 20,1

Éramos Seis – 22,6

SP2 – 24,9

Salve-se Quem Puder – 28,4

Jornal Nacional – 27,6

Amor de Mãe – 29,6

BBB20 – 23,3

Jogo de Espiões – 13,6

Jornal da Globo – 9,2

Twisted – A Hora da Verdade – 6,5

Corujão – 5,6

Boletim Selfie BBB – 5,8

Balanço Geral Manhã – 2,9

Fala Brasil – 4,0

Hoje em Dia – 4,0

JR 24H – 3,4

Balanço Geral SP – 8,0

A Escrava Isaura – 6,1

Caminhos do Coração – 4,8

JR 24H – 4,4

Cidade Alerta – 9,4

JR 24H – 8,6

Jornal da Record – 8,2

Amor Sem Igual – 7,9

O Rico e Lázaro – 6,8

Super Tela Especial: O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos – 5,0

JR 24H (madrugada) – 2,9



Primeiro Impacto – 5,2

Bom Dia & Cia – 6,1

Fofocalizando – 6,1

Casos de Família – 5,7

Meu Coração é Teu – 6,4

Betty a Feia em NY – 6,6

SBT Brasil – 6,6

Roda a Roda – 9,5

As Aventuras de Poliana – 8,7

Cúmplices de um Resgate – 7,4

Programa do Ratinho – 7,5

Tela de Sucessos: Monte Carlo – 7,3

The Noite – 4,5

Operação Mesquita – 3,4

Roda a Roda (reprise) – 3,0

SBT Brasil (reprise) – 3,4

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras – Praça São Paulo