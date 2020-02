Confira as audiências consolidadas de terça-feira, 25 de fevereiro de 2020 – Audiência da TV

Novelas da TV Globo “explodem” no feriado de Carnaval.

No quesito audiência, as novelas da Globo surpreenderam neste Carnaval de 2020, com destaque para Salve-se Quem Puder.

Fora de Hora derruba pela metade a média de público herdado do BBB20. Na madrugada, Jornal da Globo tem média de público do Bom Dia Brasil, exibido pela manhã.

No SBT, As Aventuras de Poliana segue abaixo dos 10 pontos.

Confira, abaixo, as audiências de terça, 25 de fevereiro de 2020:

Bom Dia Brasil – 7,7

Mais Você – 8,9

Encontro – 9,1

SP1 – 13,7

Globo Esporte – 13,7

Jornal Hoje – 14,4

Apuração Carnaval SP 2020 – 22,7

Malhação – 20,8

Éramos Seis – 23,2

SP2 – 27,9

Salve-se Quem Puder – 30,7

Jornal Nacional – 31,6

Amor de Mãe – 32,1

BBB20 – 24,3

Fora de Hora – 12,8

Jornal da Globo – 7,8

Corujão – 7,4

Boletim Selfie BBB – 8,0

Balanço Geral Manhã – 2,8

Fala Brasil – 5,3

Hoje em Dia – 5,2

JR 24H – 4,9

Balanço Geral – 8,5

A Escrava Isaura – 7,0

Caminhos do Coração – 5,1

JR 24H – 4,8

Cidade Alerta – 9,0

JR 24H – 7,6

Jornal da Record – 8,4

Amor Sem Igual – 8,2

O Rico e Lázaro – 6,9

Cine Record Especial: O Escorpião Rei – 6,2

Chicago P.D. – Distrito 21 – 4,2

JR 24H – 2,4

Primeiro Impacto (Parte II) – 4,3

Bom Dia & Cia – 6,1

Fofocalizando – 6,3

Casos de Família – 6,5

Meu Coração é Teu – 6,7

Betty, A Feia em NY – 6,6

SBT Brasil – 6,9

Roda a Roda – 9,5

As Aventuras de Poliana – 8,7

Cúmplices de um Resgate – 8,5

Programa do Ratinho – 7,7

Cine Espetacular: House Party, A Noite é Uma Criança – 7,8

SBT Folia – 4,2

Operação Mesquita – 2,6

Jogo das Fichas (reprise) – 2,4

SBT Brasil (reprise) – 2,4

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras – Praça São Paulo