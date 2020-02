Confira: Empréstimo de até R$ 20 mil para MEI e Carro zero com 30% de desconto

Vale a pena todo Microempreendedor Individual (MEI) saber que em parceria com outras empresas, o Governo Federal, está disponibilizando ofertas e facilidades na compra de bens e contratação de serviços financeiros. O objetivo é movimentar a economia.

Quem possui um CNPJ e se enquadra na categoria de microempreendedor (critério usa como base rendimentos de anuais de até R$ 81 mil) pode comprar carro zero com até 30% de desconto e garantir empréstimo de quantias consideráveis sem juros e com mais facilidade. Confira mais informações abaixo.

Empréstimo

O Programa Juro Zero, oferecido pelo Sebrae, se trata de uma modalidade de crédito para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e concede financiamentos isentos de taxas de juros e prazo maior para pagar (em até 36 vezes). Dos valores garantidos, estão as quantias de R$ 1.000 (mínimo) a R$ 20.000 (valor máximo).

Válido apenas para o estado de São Paulo, MEIs de outras unidades federativas deverão esperar mais um pouco para ter acesso a essas oportunidades. Mas existem também algumas regras que precisam ser obedecidas. Algumas delas são:

Não possuir restrições cadastrais;

O financiamento deve ser destinado para a compra de produtos que expandem o negócio, como compra de acessórios para veículos, maquinário, ferramentas de trabalho, motocicletas, veículos utilitários, entre outros.

Para que haja a concessão do crédito, a microempresa deve passar por período de carência, ou seja, vão ser analisadas informações de rendimentos e situação do negócio desde a sua criação para aprovação no programa.

Os interessados em participar do Juro Zero Sebrae podem acessar o site e se cadastrar, depois disso, é necessário comparecer a uma unidade do Escritório Regional do Sebrae SP carregando os seguintes documentos:

RG e CPF (cópias autenticadas);

Comprovante de residência;

Certificado de conclusão do programa Super MEI;

Cópias simples do cartão CNPJ;

Certificado da condição de MEI;

Última declaração anual (DANS SIMEI).

Veja também: Nova Placa Mercosul: Detran define os novos valores para 2020; veja

Desconto na compra do carro zero

Além do empréstimo, também há oportunidade para compra de carro zero. Os descontos para microempreendedores chegam a 30% sobre o valor total do veículo; o que vale também para qualquer modalidade de empresa. Isso acontece em razão do abatimento do Imposto sobre circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço (ICMS). Entre as empresas parceiras estão a Fiat, Renault, Volkswagen e Chevrolet.

A garantia do desconto é feita mediante apresentação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no ato da compra. Antes da compra, o empreendedor deve pesquisar previamente o percentual de cada marca, visto que os descontos variam de 2,5% a 30%.

Se o uso do veículo for justificado para atividades da empresa, os descontos dados são maiores. Esse critério evita a compra de carro com preço mais barato para ser revendido depois a preço de mercado. Outro detalhe que a má utilização do benefício está no tempo de permanência com o bem, que é o mínimo de um ano.

Veja também: Concurso DETRAN abre vagas para níveis médio e superior! Até R$ 2.729,76!