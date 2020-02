Confira o primeiro teaser da novela “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

A produção será estrelada por Selton Mello.

Selton Mello vai interpretar Dom Pedro II em vários momentos da vida do nobre, em Nos Tempos do Imperador, próxima trama das seis da TV Globo.

Pedro é querido pelo povo, trabalha pelo progresso do país e para ampliar os horizontes da população investindo na educação. Ao seu lado está a imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), com quem tem as filhas Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso) e Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão), fruto de um casamento político. No entanto, o coração do monarca vai balançar por Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), mulher de personalidade forte, moderna, educada na Europa, que domina diversos assuntos e sabe muito bem aonde quer chegar.

Confira a logomarca, conforme já havíamos informado anteriormente:

Agora, confira o pimeiro teaser (miniclipe):

Nos Tempos do Imperador está sendo criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com colaborações de Julio Fischer, Duba Elia, Wendell Bendelack e Lalo Homrich; e terá a direção artística de Vinícius Coimbra, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Guto Arruda Botelho, Alexandre Macedo, Pablo Muller, Joana Antonaccio e Caio Campos. A previsão de estreia é para o dia 30 de março.