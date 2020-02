Confira os convidados do “SóTocaTop Verão” especial de Carnaval – Bastidores

Mumuzinho e Ludmilla comandam a festa.

É carnaval! E a folia não pode ficar de fora do “SóTocaTop Verão”. No programa deste sábado, dia 22, Lexa, Diogo Nogueira, Felipe Araújo e Trio Elétrico se juntam aos apresentadores Ludmilla e Mumuzinho para a balada mais animada das tardes de sábado na Globo.

O cantor e compositor Diogo Nogueira, que sobe ao palco do “SóTocaTop Verão” para cantar “Meu Instinto”, fala que é fã de carteirinha do carnaval. “Eu tinha quatro anos na primeira vez em que entrei na Portela. Aquela energia toda tomou conta de mim. Eu estava com meu pai e comecei a chorar quando passei pelo portão da escola. Meu pai ficava dizendo: – Isso aí é Portela!”, lembra.

A cantora Lexa, que assumiu o posto de rainha de bateria da escola de samba Unidos da Tijuca, faz a festa no programa com o sucesso “Chama Ela”, que tem mais de 50 milhões de visualizações no clipe oficial na internet. Representando o sertanejo no episódio deste sábado, o cantor Felipe Araújo traz a música “Hoje eu Beberei”.

A Bahia invade o “SóTocaTop Verão” com o Trio Elétrico, que é formado pelos cantores Reinaldo (ex-Terra Samba), Gilmelândia (ex-Banda Beijo) e Ninha (ex-Timbalada). No repertório, “Bate Lata”, “Libera Geral” e “Zorra”. Os apresentadores Ludmilla e Mumuzinho encerram a folia sob o sol com “Taj Mahal” e “País Tropical”.

Playlist da semana:

· Diogo Nogueira – “Meu Instinto”

· Lexa – “Chama Ela”

· Felipe Araújo – “Hoje eu Beberei”

· Trio Elétrico – “Bate Lata”; “Libera Geral” e “Zorra”

O “SóTocaTop Verão” tem direção artística de Raoni Carneiro e apresentação de Ludmilla e Mumuzinho. O programa vai ao ar aos sábados, na Globo.

Com informações da Comunicação Globo.