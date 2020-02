Alagoano, de 66 anos, retornou da França em fevereiro, mas só procurou atendimento na quarta-feira

Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus no estado de Alagoas. A informação foi publicada no fim da tarde desta quinta-feira (27) no boletim epidemiológico. No Brasil, há 132 casos suspeitos.

O caso em Alagoas trata-se de um alagoano de 66 anos que voltou da França (país europeu com casos confirmados do vírus) para Maceió no dia 11 de fevereiro, após conexão em São Paulo.

O paciente chegou com um quadro de dor de garganta, que evoluiu para fraqueza, dificuldade de respirar, tosse e febre. Ele só procurou o serviço de saúde privado no dia 26 de fevereiro.

Fonte: Gazetaweb.com