Conheça a personagem de Gabriela Medvedovski em “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

A obra substituirá “Éramos Seis”, a partir de março.

Após o sucesso como Keyla, uma das Five em Malhação: Viva a Diferença, Gabriela Medvedovski volta ao ar com uma personagem de época. Ela será Pilar, em “Nos Tempos do Imperador”, próxima trama das seis com estreia prevista para o dia 30 de março.

Na trama, Pilar é filha de Eudoro (José Dumont) e irmã de Dolores (Julia Freitas/Daphne Bozaski). Pilar enfrenta, desde pequena, o peso de ser uma mulher do século XIX e tenta convencer o pai, fazendeiro e coronel da Bahia, a deixá-la estudar e realizar o sonho de se tornar médica. No entanto, Eudoro promete casar sua filha com o grande vilão da novela, Tonico (Alexandre Nero), futuro candidato a deputado pela Bahia. Mas a jovem, em uma tentativa de fuga, conhece Jorge/ Samuel (Michel Gomes) e se apaixona pelo escravo alforriado.

E por falar nas Five, Gabriela vai retomar a parceria com Daphne Bozaski e Heslaine Vieira, que também integram o elenco da trama, cujo pano de fundo é o Segundo Reinado, comandado por Dom Pedro II (Selton Mello).

“Nos Tempos do Imperador” tem autoria de Thereza Falcão e Alessandro Marson e direção artística de Vinícius Coimbra.

