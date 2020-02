Conheça a protagonista de “Malhação Transformação” – Bastidores

A atriz chamou a atenção dos diretores durante as gravações de “Onde Está Meu Coração”.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, a atriz Manu Morelli, que gravou a série “Onde Está Meu Coração”, ainda a ser exibida no GloboPlay, será a protagonista da próxima temporada de “Malhação”, que recebeu o subtítulo de “Transformação”.

Manu ainda é desconhecida do grande público, mas chamou a atenção dos diretores durante as gravações de “Onde Está Meu Coração”.

“Transformação” terá metade de seu elenco conhecido pelo grande público e outra metade formada por influenciadores digitais. Entre outros famosos estão: Regiane Alves, Malvino Salvador, Marcello Novaes e Mel Lisboa.

“Transformação”, com estreia prevista para maio e direção artística de Paulo Silvestrini, marcará a estreia da atriz Priscila Steinmann como roteirista titular de novela. Ela dividirá a autoria com Márcia Prattes.