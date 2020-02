CONMEBOL assume direitos dos videogames e pode prejudicar times da Libertadores

​A CONMEBOL, por meio de tópico no Manual de Clubes da Libertadores, se apropriou dos direitos para videogames dos times e pode gerar um sério problema para agremiações, patrocinadores, fabricantes e para própria Confederação.

O Artigo 1.2.1 (Direitos do Torneio – confira ​aqui) interfere na negociação dos clubes com os fabricantes dos jogos eletrônicos EA Sports e Konami e pode gerar conflitos entre os envolvidos. Conforme o texto do Manual de Clubes: “No que diz respeito aos videogames, os direitos licenciados pelos clubes neste manual incluem o uso coletivo da imagem de jogadores e treinadores […] e o uso da propriedade intelectual dos clubes (incluindo marcas, escudos, uniformes, insígnias e mascotes).

O texto acrescenta os videogames poderão ser: “comercializados pela CONMEBOL a terceiros, para sua exploração comercial, e os clubes garantirão à CONMEBOL que tais direitos estão livres de encargos e limitações”, e que qualquer restrição deve ser informada com antecedência.

Desta forma, a Confederação tem o respaldo necessário para, dentro do previsto, negociar com quem e da maneira que achar melhor. O problema é que alguns clubes detêm contrato com a Konami e a CONMEBOL negociou com a EA Sports.

“A EA Sports detém os direitos de exploração de videogames, estando presente a CONMEBOL com seus clubes participantes no FIFA 2020”, acrescenta o Manual. De acordo com o ​GloboEsporte.com, clubes e fabricantes procuram contratos exclusivos para terem melhores condições na negociação.

Atualmente, ​Flamengo, ​Palmeiras, ​Corinthians, ​São Paulo, ​Vasco e ​Atlético-MG, do Brasil, e Boca Juniors e River Plate, da Argentina, além de algumas equipes do Chile e Peru, têm seus contratos com o PES (Evolution Soccer), da Konami. A “decisão” da CONMEBOL não agradou a todos e cinco times brasileiros enviaram um ofício conjunto à entidade. Equipes argentinas, peruanas e chilenas também reclamaram.

Em resposta à reportagem do GE, a CONMEBOL reforçou que a cláusula existe desde 2018 e, em sua defesa, afirma que a medida faz parte da proposta de divulgação global da Libertadores. “Como é sabido por todos, a participação de equipes e/ou atletas em grandes eventos esportivos implica obrigações relativas à participação, sobre todos os direitos comerciais do evento”, destaca.