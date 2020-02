Conmebol confirma datas e horários de Internacional x Tolima pela Libertadores

​A Conmebol divulgou na manhã desta sexta-feira a tabela detalhada da terceira fase da Libertadores da América. E, como já era esperado, os jogos do ​Internacional contra o Tolima-COL, que a princípio seriam nas duas próximas terças-feiras, passaram para quarta. Isso em função da eliminação do ​Corinthians, que abriu espaço na grade de televisão aberta para o único representante brasileiro que avançou a esta etapa do torneio.

A partida de ida, na cidade colombiana de Ibagué, será realizada no dia 19 de fevereiro, a partir das 21h30min. O duelo de volta, no Beira-Rio, será no dia 26, no mesmo horário. Quem passar deste confronto eliminatório cairá no Grupo E do principal torneio do continente, ao lado de ​Grêmio, Universidad Católica-CHI e América de Cali-COL.

DATA DEFINIDA 👀🔥 QUARTA-FERIA DIA 19 E DIA 26, NOITE DE COOOOPA

AS 21H30 DEPORTES TOLIMA X INTERNACIONAL, DIA 19 NA COLOMBIA INTERNACIONAL X DEPORTES TOLIMA, DIA 26 NO BEIRA-RIO. TERCEIRA FASE DA COPA LIBERTADORES. VAMO VAMO INTER 🔴⚪️🔴 — Colorado Doente 🇦🇹 (@ScheferLucas) February 14, 2020

A última fase da chamada pré-Libertadores será aberta na terça-feira, com Independiente Medellín-COL x Atlético Tucumán, a partir das 21h30min. Na quarta, tem Barcelona-EQU x Cerro Porteño-PAR (21h30min), e na quinta, Palestino-CHI x Guaraní-PAR (19h15min). Para a rodada de volta, na outra semana, os dias dos duelos serão os mesmos, e o único horário que muda é o da partida entre Cerro e Barcelona, no Paraguai. Este jogo começará às 19h15min.

OBS: todos os horários mencionados são com o fuso de Brasília.

Para mais notícias do Internacional, clique ​aqui.