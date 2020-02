Conmebol confirma tecnologia do VAR em todas as partidas das Eliminatórias

Na noite da última sexta-feira (14), a Conmebol emitiu um comunicado importante envolvendo a realização das ​Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: pela primeira vez na história, a disputa contará com a tecnologia do VAR. E de maneira integral.

Como destaca o Globoesporte, o Conselho da entidade sul-americana aprovou a utilização do recurso para as 90 partidas das Eliminatórias, ou seja, todos os jogos terão a tecnologia. A Conmebol arcará com todos os gastos para instalação dos equipamentos, enquanto a FIFA ficará responsável por cobrir despesas de passagens, hospedagens e remuneração dos trios de arbitragem que trabalhão na competição.

A primeira rodada das ​​Eliminatórias Sul-Americanas será disputada no dia 26 de março, com a Seleção Brasileira estreando em casa contra a Bolívia. Este primeiro compromisso da Verde e Amarela será na Arena Pernambuco, em Recife. Mané Garrincha (DF), Arena da Amazônia (AM), Arena Corinthians (SP), Beira-Rio (RS), Maracanã (RJ), Morumbi (SP), Mineirão (MG) e Arena Fonte Nova (BA) também receberão partidas da Canarinho.