Contra a parede! Soteldo faz exigência a presidente para permanecer no Santos

​O venezuelano Yeferson Soteldo tem em mãos uma proposta do ​Atlético-MG, mas a princípio não deseja deixar o ​Santos. No entanto, para ficar na Vila Belmiro, faz uma exigência importante. Em entrevista ao ​Uol Esporte, disse que a sua permanência está vinculada à necessidade de o clube cumprir os compromissos financeiros assumidos com ele.

Perder o Soteldo para o Atlético Mineiro é o fim do mundo. Se isso acontecer pode fechar as portas e começar do zero. — 𝕯𝖊𝖕𝖗𝖊 𝕾𝖆𝖓𝖙𝖔𝖘 ๏ (@Depre_Santos) February 3, 2020

Conforme apuração do portal, o Peixe deve direitos de imagem e, também, comissões aos seus empresários. Por isso, embora o seu momento dentro de campo lhe traga felicidades, os atrasos lhe causam uma certa decepção,mesmo que pessoas ligadas à direção neguem tal dívida. “Quero esclarecer várias coisas, não gosto de especulações. A primeira é que estou extremamente agradecido com toda a torcida do Santos, é espetacular. O ano passado foi maravilhoso para mim, para minha família e para o clube, agradeço por todo o carinho e respeito com que me tratam. Pedi ao presidente que cumpra as suas responsabilidades econômicas. É o que quero expressar do fundo do meu coração”, disse Soteldo.

Minha opinião sobre o caso Soteldo: Penso que ele é um dos, se não o mais importante jogador deste atual elenco. Acho que será uma baixa absurda, mas se ele quer, já que o ex-técnico da Venezuela está no Patético-MG, tem que vender. Pega a grana, E REPÕE com qualidade. + — Santos FC (@PraSempreSantos) February 4, 2020

Além de tudo isso, o meia-atacante gostaria, também, de receber uma valorização, uma vez que seus vencimentos são menores, por exemplo, do que de atletas que estão fora dos planos ou são pouco utilizados, como Bryan Ruiz,Cueva e Uribe. Diante desde cenário, o Galo entrou no páreo e ofereceu R$ 51 milhões pelo venezuelano, valor este que obrigaria o Santos, por contrato, a comprar os 50% dos direitos econômicos que ainda pertencem ao Huachipato, do Chile, por nada menos que R$ 25 milhões. Até o momento, o presidente José Carlos Peres não se manifestou sobre as exigências do atleta.

