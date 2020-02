Contra o vandalismo: “tradição” de são-paulinos no Morumbi é deixada de lado em clássico

​A cada jogo no Morumbi, é tradição a delegação do ​São Paulo ser recebida pela torcida na chegada ao estádio. Porém, neste sábado, a festa não irá ocorrer. Após reunião entre a Polícia Militar e representantes de torcidas para discutir a segurança do clássico contra o ​Corinthians, a Independente, principal organizada do clube, disse que, para evitar polêmica, não estará posicionada na praça Roberto Gomes Pedrosa, algo semelhante ao que ocorre em duelos diante do Palmeiras.

Um combinado de São Paulo e Corinthians em 2020: Volpi; Fagner, Bruno Alves, Gil, Reinaldo; Cantillo, Daniel Alves, Luan; Pedrinho, Antony e Boselli. — Pedro Henrique (@phnascimento98) February 15, 2020

Em outros jogos, o ônibus que levava a delegação adversária já foi alvo de vandalismo ao passar pelo local. No ano passado, inclusive, antes da final do Estadual, o presidente do Timão, Andrés Sanchez, se manifestou através de um ofício enviado aos órgãos de segurança dando fala que a equipe não entraria em campo caso o veículo com os atletas acabasse atingido, por exemplo, com pedras. Na ocasião, a região em que os são-paulinos fazem o chamado “alentaço” foi isolada, sem que houvesse qualquer ato contra os rivais – se cogitou recebê-los com pétalas de rosa.

hoje é dia de corinthians e sao paulo e nada mais importa — 🤯 (@pedroocunha_) February 15, 2020

No último dia 9, torcedores de São Paulo e Corinthians se envolveram em confusão em uma estação de metrô. Houve o encontro pelo fato de o Tricolor estar jogando em Santo André, e o Timão, em Itaquera. Como já é de costume em clássicos, somente a torcida mandante terá acesso às arquibancadas do Morumbi a partir das 19h para o ​Majestoso válido pela sexta rodada do Paulistão. Os donos da casa, no momento, aparecem em terceiro do Grupo C, enquanto os visitantes estão em segundo do D.