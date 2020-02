Contraprova confirma 1º caso de Coronavirus no Brasil.

O Brasil teve o primeiro caso de coronavírus confirmado. A suspeita foi atestada após contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz. O primeiro teste, divulgado no início da noite dessa terça-feira (25/02/2020) pelo Ministério da Saúde, deu positivo para o paciente.

O Hospital Albert Einstein registrou a notificação do caso suspeito nessa terça-feira. Trata-se de um homem de 61 anos que viajou para o norte da Itália entre 9 e 21 de fevereiro. O paciente tem sinais brandos da doença, como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza.

A unidade de saúde informou que o paciente está em “bom estado clínico”, mas permanecerá em isolamento respiratório durante os próximos 14 dias.

Mais informações sobre o primeiro caso de coronavírus no Brasil estão sendo apresentadas na manhã desta quarta-feira (26/02/2020), em coletiva realizada no Ministério da Saúde, em Brasília, com a participação do ministro Luiz Henrique Mandetta. Veja vídeo:

As secretarias estadual e municipal de São Paulo realizam a identificação dos contatos no domicílio, hospital e voo, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) junto à companhia aérea.

Autoridades se esforçam para identificar e monitorar as pessoas que moram com o paciente, as que ele teve contato no Hospital Albert Einstein e as que viajaram no mesmo voo da Itália para o Brasil.