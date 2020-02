Copa América 2020: datas, locais, grupos, regulamento e principais duelos

​Em 2019 teve Copa América e o Brasil, em casa, foi campeão. Correto? Pois em 2020 tem de novo, e em um formato diferente. A 47ª edição do torneio acontecerá em dois países. E, ao contrário do que aconteceu no ano passado, os participantes serão divididos em apenas duas chaves. A partir de agora, apresentamos a você os principais detalhes da competição que mexe com as rivalidades dentro do continente sul-americano e que deverá reunir, mais uma vez, estrelas como ​Lionel Messi e ​Neymar (este último, lesionado, não participou da última disputa) na busca pelo título.

COMPETIÇÃO​ Copa América 2020​ ​PERÍODO ​12 de junho a 12 de julho ​ANFITRIÕES ​Argentina e Colômbia ​CIDADES Argentina : ​Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Plata e Santiago del Estero Colômbia : Bogotá, Cali, Medellín e Barranquilla ​ESTÁDIOS ​Argentina : Monumenal de Núñez, Mario Kempes, Malvinas Argentinas, Ciudad de La Plata e Estádio Único Colômbia : El Campín, Pascual Guerrero, Atanasio Girardot e Metropolitano ​ONDE ASSISTIR ​O Grupo Globo (TV Globo e SporTV) detém os direitos de transmissão do torneio.

GRUPOS E TABELAS

​GRUPO A (Sede: Argentina) Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Austrália​ ​1ª rodada ​Argentina x Chile (12/06), Austrália x Uruguai (13/06) e Paraguai x Bolívia (13/06) ​2ª rodada ​Argentina x Uruguai (16/06), Chile x Bolívia (16/06) e Paraguai x Austrália (17/06) ​3ª rodada Argentina x Paraguai (20/06), Uruguai x Chile (21/06) e Austrália x Bolívia (22/06)​ ​4ª rodada ​Chile x Paraguai (25/06), Austrália x Argentina (26/06) e Bolívia x Uruguai (26/06) ​5ª rodada ​Bolívia x Argentina (30/06), Uruguai x Paraguai (30/06) e Chile x Austrália (30/06)

​GRUPO B (Sede: Colômbia) Colômbia, Brasil, Equador, Peru, Venezuela e Qatar​ ​1ª rodada ​Colômbia x Equador (13/06), Brasil x Venezuela (14/06) e Peru x Qatar (14/06) ​2ª rodada Colômbia x Venezuela (17/06), Peru x Brasil (18/06) e Equador x Qatar (18/06)​ ​3ª rodada ​Colômbia x Peru (21/06), Venezuela e Equador (22/06) e Brasil x Qatar (23/06) ​4ª rodada ​Brasil x Colômbia (27/06), Equador x Peru (27/06) e Qatar x Venezuela (28/06) ​5ª rodada ​Qatar x Colômbia (01/07), Venezuela x Peru (01/07) e Equador x Brasil (01/07)

REGULAMENTO

Na primeira fase, os times jogam dentro de suas respectivas chaves, com os quatro primeiros colocados de cada uma delas avançando para as quartas de final (2º de B x 3º de A, 1º de B x 4º de A, 2º de A x 3º de B e 1º de A x 4º de B), que será disputada em partida única. Quem passar, vai às semifinais (Vencedor 1 x Vencedor 2 e Vencedor 3 x Vencedor 4). Os classificados disputarão a decisão no estádio El Campín, em Bogotá.

PRINCIPAIS DUELOS

Na primeira fase, ao menos quatro partidas merecem destaque. Pelo Grupo A, a abertura da competição, entre Argentina e Chile, será a repetição das finais de 2015 e 2016, quando os chilenos levarão a melhor. Na sequência, já tem também um duelo entre argentinos e uruguaios para apimentar ainda mais a disputa. Pelo Grupo B, destaque para Brasil x Peru, na segunda rodada – ambos decidiram a Copa América de 2019 – e para o encontro dos brasileiros com os donos da casa, na quarta rodada. Este jogo é sempre uma atração, ainda mais depois do que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando Neymar sofreu grave lesão por entrada do colombiano Zúñiga.