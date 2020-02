Corinthians aceita pagar 100% do salário de Yony Gonzalez; portal divulga o valor

O Corinthians vasculhou o mercado em busca de um reforço de peso para o ataque na temporada 2020. Foram vários nomes tentados pelo Alvinegro, como Michael, que acabou indo paro Flamengo, além de Rony, atleta que chamou a atenção do Alvinegro e também do Palmeiras, mas ele acabou ficando no Furacão.

O Alvinegro trabalhou duro e conseguiu contratar Yony Gonzalez, jogador colombiano que se destacou na última temporada com a camisa do Fluminense, mas acabou sendo contratado pelo Benfica. Em uma negociação que envolveu a ida de Pedrinho para o time português, o colombiano se tornou mais um reforço do Corinthians.

Para o negócio se tornar realidade, o Corinthians teve que aceitar pagar 100% do seu salário. Por conta disso, o Alvinegro paulista terá que desembolsar algo em torno de R$ 280 mil mensais. A informação foi divulgada no De Primeira, do UOL Esporte.

O Corinthians não terá problemas de pagar esse salário. Isso porque no elenco Alvinegro existem atletas que possuem um salário quase que três vezes maior, como Cássio, Fagner, Gil e Boselli, nomes que passam com facilidade a casa dos R$ 600 mil mensais.

Yony Gonzalez é uma contratação que chega no momento certo no Corinthians. O jogador tem muita qualidade técnica e tem a missão de ser o substituto de Clayson, atleta que foi contratado pelo Bahia.