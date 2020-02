Corinthians define futuro de Carlos Augusto; volante lesiona joelho e vira desfalque para o clássico

​Na manhã desta sexta-feira (31), o volante Ramiro passou por exames que apontaram um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Sendo assim, o atleta não deve entrar em campo no clássico contra o Santos, no domingo (2). Provalmente, também irá desfalcar o Corinthians na estreia da Libertadores, diante do Guaraní-PAR, na próxima quarta-feira (5).

Em contato com o site Uol Esporte, o médico Ivan Grava revelou a situação do jogador. “Não foi nada muito grave. Foi uma entorse. Como não rompeu o ligamento, vamos acompanhar a evolução nos próximos dias”, disse Ivan. Por isso, ainda não é possível confirmar o desfalque do volante. Além disso, o departamento médico irá acompanhar a evolução do quadro clínico nas próximas horas. Madson ou Everaldo irão substituir o atleta.

Apesar do possível desfalque para uma partida importante, o Timão poderá contar com outro jogador, já que finalmente definiu o seu futuro. De acordo com as informações do site​ Globo Esporte, o Corinthians não fará negócio com o Genoa, da Itália, pelo lateral-esquerdo Carlos Augusto nesta janela de transferências. As negociações foram encerradas, visto que o prazo era até hoje.

Mesmo estando fora do planos do técnico Tiago Nunes, o Timão recusou duas ofertas do clube italiano. O lateral foi inscrito nesta semana no Campeonato Paulista e ficou até no banco de reservas contra a Ponte Preta, na noite da última quinta-feira (30), seguindo à disposição no elenco para ser utilizado no clássico, na Arena Corinthians, às 11h, pela quarta rodada do Paulistão.

mano o corinthians precisava muito do ramiro na libertadores porque esse jogo é mata mata, não é fase de grupo ainda, se a gente não vencer, já era — ᴀɴʏᴏɴᴇ (@defenselxss) January 31, 2020

No entanto, a tendência é que jogador volte a figurar na próxima janela de transferências, já que ele deixará de ser extracomunitário em março, quando deve sair o seu passaporte italiano. Provavelmente, após a data, outros clubes irão buscar pelo atleta, que é 100% do Timão e tem vínculo até 2021.