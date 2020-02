Corinthians e Inter conhecem árbitros para jogos de volta da Libertadores

​A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a escala de árbitros para os duelos de volta da segunda fase da Libertadores da América. Destaque, claro, para os responsáveis por conduzir as partidas dos brasileiros que estão disputando este mata-mata.

Na terça-feira, em Porto Alegre, o chileno Esteban Ostojich (foto abaixo) apitará ​Internacional x Universidad de Chile. Em Santiago, a partida de ida terminou empatada sem gols. Ou seja, quem vencer no Beira-Rio (19h15min) avançará para o último confronto eliminatório antes da fase de grupos – empate com gols dá a vaga para os chilenos. Já em Itaquera, na quarta-feira (21h30min), o jogo entre ​Corinthians e Guaraní do Paraguai ficará a cargo de Néstor Pitana (foto de capa), da Argentina, que esteve em campo na final da última Copa do Mundo, na Rússia, em 2018. Por ter perdido por 1 a 0 em Assunção, o Timão precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar. Se devolver o resultado, levará a decisão para os pênaltis.

Entre os árbitros brasileiros, dois estarão em ação. O paulista Raphael Claus trabalhará em Atlético Tucumán-ARG x The Strongest-BOL. Já o goiano Wilton Pereira Sampaio comandará Sporting Cristal-PER x Barcelona-EQU.