Corinthians na Libertadores 2020: os principais erros do time

Na noite de quarta-feira, 6 de fevereiro, o Corinthians estrou na segunda fase da pré-Libertadores. O time visitou o Guaraní do Paraguai e saiu da cidade de Assunção com a derrota por um a zero. Para te ajudar a entender um pouco da história da partida, nós separamos os seis principais erros do Timão no jogo. Confira!

1. Entrada do Sidcley

Por mais que o jovem Piton tenha ido bem em suas primeiras partidas pelo Campeonato Paulista, Tiago Nunes optou por Sidcley. É compreensível, porque o lateral não veio da Ucrânia para ser reserva no Timão. Porém, ainda muito fora de forma e de ritmo, Sidcley sofreu para marcar as descidas do Guaraní. No gol sofrido, inclusive, foi ele que não saiu a tempo para formar a linha de impedimento, comprometendo bastante o rendimento do time.

2. Nervosismo

O medo de não tomar gol é um prelúdio da derrota, principalmente em campeonatos em que o jogo psicológico é um diferencial, como a Libertadores. Por mais que tenha nomes com jogos pela competição intercontinental, o Corinthians pagou pelo nervosismo. O gol dos paraguaios, inclusive, saiu após uma falta cometida por Camacho em um momento de raiva contra uma infração clara não anotada pelo árbitro da partida.

3. Cantillodependência

Por mais que ainda esteja no início de sua carreira pelo Corinthians, o meio-campo Cantilo já figura como a peça principal do time, que necessita demais de suas inversões de bola e de seus lançamentos. Ao ser anulado por jogadores do Guaraní, o Corinthians perdeu muita força e não conseguiu ter saídas diferentes.

4. Ineficiência nas pontas

Janderson, Everaldo e, posteriormente, Madson foram nomes impronunciáveis na partida do Corinthians pela Libertadores. Totalmente anulados pela marcação paraguaia, não conseguiram dar a profundidade que o time precisava, deixando o jogo muito concentrado em um meio congestionado por jogadores de amarelo.

5. Ineficiência nos chutes

No primeiro tempo, Boselli mandou uma na trave. Logo antes de terminar a etapa, Everaldo sozinho dentro da área chutou em cima do goleiro. Na etapa final, Madson apareceu na ponta direita da pequena área e mandou fraco nas mãos do goleiro. Novamente, o Timão desperdiçou chances importantes em jogos tão grandes como esses. Se tivesse acertado pelo menos um, sairia com o empate.

6. Substituições

Apenas a entrada de Lucas Piton no segundo tempo serviu para corrigir um erro do treinador, que não deveria nem ter escalado o Sidcley naquelas condições. Vital nada fez o tempo todo que esteve em campo, Madson muito menos. Tiago Nunes perdeu a chance de mudar o estilo de jogo com a entrada de nomes, como Love e Gustavo.