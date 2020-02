Corinthians x Inter de Limeira | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Sim, a Libertadores da América é prioridade absoluta. Mas, ao menos neste domingo, será preciso esquecer um pouco o confronto de volta contra o Guaraní-PAR, na próxima quarta-feira, e pensar um pouco no Campeonato Paulista. Pela quinta rodada do Estadual, o ​Corinthians entra em campo para enfrentar a Inter de Limeira. No momento, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo D com sete pontos, um a menos que o Guarani, que empatou com o Oeste na sexta-feira. Já o rival, com seis pontos, está em terceiro lugar no Grupo C.

​Ficha técnica Inter de Limeira x Corinthians​ ​Data ​09/02/2020 ​Hora ​16h (horário de Brasília) ​Local ​Arena Corinthians, em São Paulo ​Árbitro ​Raphael Claus ​Onde assistir ​TV Globo e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Corinthians ​Cássio, Bruno Méndez, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Gabriel e Cantillo; Madson, Mateus Vital e Everaldo; Vagner Love. ​Inter de Limeira ​Rafael Pin; Córdoba, Bruno Oliveira, João Victor e e Lucas Balardin; Roger Bernardo, Marquinhos e Geovane; Tcharlles, Lucas Braga e Airton Moisés.

Por conta do compromisso pela competição sul-americana, o qual terá que vencer por no mínimo dois gols de diferença para avançar à próxima fase, o Corinthians de Tiago Nunes deve utilizar uma formação mista. A tendência é de que Fagner, Camacho, Janderson, Luan e Boselli sejam poupados. Sidcley, que está perdendo posição na lateral para Lucas Piton, é opção para o final de semana. Na Inter de Limeira, do técnico Elano, a ideia é manter a retomada após vitória sobre a Ponte Preta.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​CORINTHIANS INTER DE LIMEIRA​ ​Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP (23/01) ​Comercial 3 x 2 Inter de Limeira (21/09/2019)** ​Mirassol 1 x 1 Corinthians (26/01) ​Inter de Limeira 0 x 4 Guarani (22/01) ​Ponte Preta 2 x 1 Corinthians (30/01) ​Red Bull Bragantino 0 x 1 Inter de Limeira (27/01) ​Corinthians 2 x 0 Santos (02/02) ​Santos 2 x 0 Inter de Limeira (30/01) ​Guaraní-PAR 1 x 0 Corinthians (05/02)* ​Inter de Limeira 2 x 1 Ponte Preta (03/02

O Corinthians que se cuide, afinal, uma derrota pode fazer com que, logo ali na frente, ele tenha que se preocupar com o risco de não classificação no Paulistão ainda em meio à Libertadores. E como a Inter de Limeira não tem nada a ver com isso…