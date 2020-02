Corinthians x Santo André | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Pressionado e sob holofotes negativos neste início de 2020, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira de Cinzas (26), em sua casa, para difícil duelo pelo ​Paulistão. O time de Tiago Nunes terá como adversário o Santo André, que soma apenas uma derrota na temporada até aqui. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Corinthians x Santo André​ ​Motivo: ​8ª rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​26/02/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​Arena Corinthians, em Itaquera (SP) ​Árbitro: ​Salim Fende Chavez ​Onde assistir: ​TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Corinthians: ​Walter; Fagner, Gil, Pedro Henrique, Sidcley; Gabriel, Cantillo, Luan (Pedrinho), Yony González, Vagner Love (Everaldo); Mauro Boselli. ​Provável S. André: ​Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo, Marlon; Nando Carandina, Carlos Eduardo, Douglas Baggio, Vitinho, Branquinho; Ronaldo.

Precisando vencer para se recuperar os péssimos resultados recentes, o ​Corinthians terá duas mudanças forçadas em seu time titular: Cássio e Camacho cumprem suspensão, sendo substituídos por Walter e Gabriel. Bastante criticado, o sistema ofensivo alvinegro também deve vir com novidades: Pedrinho pode barrar Luan, enquanto Everaldo briga com Vagner Love e Yony González por posição na trinca de ataque.

De bem com a vida pelo ​início de temporada espetacular que vem fazendo, o Santo André deve apostar na mesma formação que derrotou o Red Bull Bragantino na rodada passada. Não há novas baixas para a equipe do ABC paulista, comandada por Paulo Roberto Santos.

Últimos jogos e campanha no torneio

Santo André com a melhor campanha do Paulistão até aqui, está colocando os times da elite na roda. A equipe venceu o Bragantino por 1-0 e assumiu a liderança geral do campeonato. pic.twitter.com/zVOiaGdF0J — Tá certo! (@tacertomesmo) February 23, 2020

​​

​Corinthians Santo André​ ​Guaraní-PAR 1 x 0 Corinthians (05/02) ​Guarani 2 x 1 Santo André (02/02) ​Corinthians 0 x 1 Inter de Limeira (09/02) ​Santo André 4 x 1 Criciúma (05/02) – CdB ​Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR (12/02) ​Santo André 2 x 1 São Paulo (09/02) ​São Paulo 0 x 0 Corinthians (15/02) ​Inter de Limeira 0 x 1 Santo André (14/02) ​Água Santa 2 x 1 Corinthians (22/02) ​Santo André 1 x 0 Red Bull Bragantino (23/02)

Ao contratar um dos treinadores ‘revelação’ do futebol brasileiro e trazer reforços importantes como o meia Luan, melhor da América em 2017, o Timão abriu 2020 com grandes expectativas. Todavia, o clube caminha para adentrar o mês de março ainda sem padrão de jogo e com resultados ruins acumulados, em especial a vexatória eliminação ainda na segunda fase da ​pré-Libertadores. No Paulistão, é o atual segundo colocado do grupo D, com apenas 8 pontos.

Já o Ramalhão vive a empolgação de um ótimo começo de temporada, com resultados muito expressivos no Estadual e uma goleada bastante comemorada em sua estreia pela Copa do Brasil. É o líder geral do Paulistão, com 18 pontos somados em 21 possíveis.