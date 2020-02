Corinthians x Santos ao vivo no canal oficial do Youtube do Timão

O Corinthians joga neste momento contra o Santos. Esse é o primeiro clássico do Alvinegro em 2020, onde será colocado frente a frente o técnico Tiago Nunes com Jesualdo Ferreira, dois treinadores de escolhas diferentes e que prometem um grande jogo de futebol ao vivo.

O Corinthians vai a campo após ter perdido para a Ponte Preta. Mesmo vindo de um resultado negativo, a Arena Corinthians estará lotada, já que neste sábado, o Timão já tinha vendido 38 mil ingresso.

Do outro lado está o Santos. O time da Vila Belmiro não fez grandes contratações, porém, o time que se destacou no ano passado foi mantido, algo que certamente vai fazer a diferença dentro de campo.

O Corinthians vai fazer a transmissão do jogo no seu canal no Youtube. Como não é possível exibir imagens, já que os direitos do campeonato pertencem ao Grupo Globo, o time paulista vai transmitir somente o áudio. Escute abaixo.