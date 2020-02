Corinthians x Santos | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Dia de clássico é sempre especial. E quando é o primeiro da temporada então…​Corinthians e ​Santos se enfrentam neste domingo pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Para os dois alvinegros, será a chance de mostrar que, contra um adversário do mesmo tamanho, o seu futebol está em bom nível de competitividade. O Timão, após três partidas disputadas no Estadual, somou quatro pontos, chegando ao final de semana na segunda colocação do Grupo D – perde a ponta para o Guarani no saldo de gols. Já o Peixe ainda está invicto e, com sete pontos, lidera o Grupo A.

​Ficha técnica Corinthians x Santos​ ​Data ​02/02/2020 ​Hora 11h (horário de Brasília)​ ​Local Arena Corinthians, em São Paulo​ ​Árbitro ​Luiz Flavio de Oliveira ​Onde assistir Premiere​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Corinthians Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Richard, Camacho, Madson (Everaldo), Luan e Janderson; Boselli.​ ​Santos ​Everson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Arthur Gomes; Raniel e Uribe.

Ramiro é a baixa do Corinthians, do técnico Tiago Nunes, para o clássico. Com um estiramento no ligamento do joelho direito, o volante deixou o duelo contra a Ponte Preta ainda no primeiro tempo e também será desfalque na estreia da equipe na Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Guaraní-PAR. Madson é o candidato a ocupar a sua vaga, muito embora Everaldo também possa pintar por ali mesmo que prefira atuar pelo lado esquerdo do campo.

No Santos, Jesualdo Ferreira, a princípio, não tem desfalques. No entanto, como o treinador tem optado por variar suas escalações nesta arrancada de Paulistão, é praticamente impossível cravar a equipe que entrará em campo em Itaquera. No entanto, uma coisa é certa: Raniel, grande destaque da vitória sobre a Inter de Limeira, no meio da semana, tem lugar certo entre os titulares, afinal, mostrou faro de gol ao balançar a rede em duas oportunidades.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​CORINTHIANS SANTOS ​Corinthians 2 x 1 New York City (15/01)* ​Athletico-PR 1 x 0 Santos (04/12)** ​Atlético Nacional 2 x 1 Corinthians (18/01)* ​Santos 4 x 0 Flamengo (08/12)** ​Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP (23/01) ​Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino (23/01) ​Mirassol 1 x 1 Corinthians (26/01) ​Guarani 1 x 2 Santos (27/01) ​Ponte Preta 2 x 1 Corinthians (30/01) ​Santos 2 x 0 Inter de Limeira (30/01)

É Corinthians x Santos! Um clássico de gente grande, com muita história, e que faz fevereiro começar com tudo pelas bandas de São Paulo.

*Florida Cup

**Brasileirão 2019