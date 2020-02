Coronavírus desperta atenção de dois clubes do Brasil ao mercado chinês; Goulart e Talisca encabeçam

​Ao menos dois clubes monitoram as situações de atletas que estão na China e que, por conta da epidemia de coronavírus, poderiam ter um retorno facilitado ao futebol brasileiro. ​Palmeiras e ​Internacional, por exemplo, aguardam alguma decisão de equipes para, se for o caso, ir atrás de jogadores.

Internamente, segundo matéria do ​Uol Esporte, o Verdão tem a informação de que alguns profissionais podem ser emprestados nas próximas semanas. Por isso, está aberto a alguma oportunidade de mercado. O nome de Anderson Talisca, por exemplo, teve seu nome ligado ao clube através de redes sociais, mas o próprio meia tratou de desmentir qualquer negociação, mesmo que esteja no Brasil depois de ser liberado pelo Guangzhou Evergrande em função do avanço da doença. Por sua vez, o Inter analisou recentemente a situação do atacante Aloísio “Boi Bandido”.

Obviamente, os altos salários e a possibilidade de quarentena dificultam eventuais tratativas. Além disso, os chineses estariam propensos a negociar jogadores por apenas seis meses, até haver um estancamento da epidemia. O coronavírus, inclusive, fez com que jogadores recebessem folga sem prazo para retorno. O início do campeonato nacional, por exemplo foi adiado, e a Supercopa, entre Guangzhou e Shangai Shenhua será disputada, a princípio, somente no dia 15 de fevereiro.