Coronavírus na Itália – Elenco do Barça passará por exames antes do jogo contra o Napoli

O aumento considerável de casos de coronavírus (suspeitos e confirmados) mudou a dinâmica e a vida na Itália nos últimos dias. Aulas foram suspensas, estabelecimentos comerciais precisaram fechar, há regiões com toque de recolher já estabelecido e inúmeras partidas da Serie A Tim, programadas para o último domingo (23), ​tiveram que ser adiadas.​ Trata-se de um dos países não-asiáticos com mais infectados, cenário que ‘obriga’ medidas protetivas mais firmes por parte das entidades locais.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, uma dessas medidas protetivas deve atingir em cheio o elenco do Barcelona, que desembarcará em Nápoles nesta segunda (24) para o duelo da próxima terça contra o Napoli pela Champions League. Todos os jogadores do time catalão precisarão passar por exames médicos, protocolo adotado pelo Ministério da Saúde do país para todos os indivíduos que desembarcarem em solo italiano nos próximos dias.

Situada bem ao Sul, a cidade de Nápoles ainda não registrou nenhum caso de coronavírus e está consideravelmente distante da região da Lombardia, onde está o ‘foco’ do surto da nova epidemia. Milão e Bérgamo, por outro lado, são as cidades que mais preocupam.