Coronavírus: Serie A adia cinco partidas da rodada 26, incluindo Juventus x Inter

​A crescente preocupação com o ​surto de coronavírus no Norte da Itália culminou, neste sábado (29), no adiamento de cinco partidas válidas pela rodada 26 da Serie A Tim 2019/20. De início, estes jogos aconteceriam sem presença de público e com portões fechados, mas a Liga e demais entidades locais acabaram decidindo pelo caminho mais prudente e cauteloso.

Desta forma, os seguintes confrontos não serão realizados neste final de semana:

Juventus x Inter

Milan x Genoa

Parma x SPAL

Sassuolo x Brescia

Udinese x Fiorentina

Através de comunicado oficial, a Serie A confirmou que as demais partidas da rodada estão confirmadas, já que serão realizadas em regiões/localidades onde não há casos registrados do Covid-19. Os jogos adiados já têm uma nova data para realização: 13 de maio, remanejamento que obriga uma mudança na data da decisão da Coppa Itália para 20 de maio.

A Itália é o país europeu com o maior número de casos suspeitos e confirmados até o presente momento: são 888 infectados e 21 mortes oficiais.