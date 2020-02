Coudet abre o jogo e revela planos para o Grenal; meia vira dúvida e já tem substituto encaminhado

​O ​Internacional venceu a Universidad de Chile, na noite de ontem (11), no estádio Beira-Rio, pelo placar de 2×0, e garantiu classificação na pré-Libertadores. Na próxima fase, o Colorado terá pela frente o Tolima e o jogo de ida será na terça-feira (18), na Colômbia. Antes, a equipe recebe o Grêmio, seu maior rival, no sábado (15), pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Após o duelo com os chilenos, em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet revelou os planos do Internacional para o Grenal e abriu a possibilidade de escalar a equipe titular. O comandante argentino elogiou o arquirrival e vai em busca do time ideal para o duelo. “Vamos enfrentar uma grande equipe, que tem muito tempo de trabalho e um grande treinador“, disse Chacho.

“Temos de pensar neste jogo nos próximos quatro dias e pensar nos jogadores ideais para iniciar. O planejamento para sábado, vamos ver primeiro quem estará melhor para começar. Teremos quatro dias para preparar esse jogo. O clássico sempre é um jogo especial para todos, para a torcida e para nós. Amanhã (quarta-feira) começaremos a pensar neste jogo”, adicionou o treinador.

Dúvida no meio de campo

O Internacional abre a preparação para o Grenal com uma dúvida no meio de campo. Ainda nos primeiros minutos da partida com os chilenos, o meio-campista Patrick sentiu um problema muscular em uma costela. Caso não tenha condições de atuar, o substituto está bem encaminhado e deverá ser Gabriel Boschilia, que deu conta do recado diante da La U, anotando o gol que abriu o placar.

Valeuuuuuuu seus Patrick’s!!!!Boschilia não pode sair NUNCA do time!!! — Márcio Kieling (@Marcio_Kieling) 11 de fevereiro de 2020

“Acredito que o Boschilia pode fazer a função do Patrick. Ele começou bem, tem a vantagem física porque já vinha jogando no Monaco e pode cumprir tranquilamente essa função. Ainda não sabemos o tempo (de parada de Patrick), mas analisaremos tudo amanhã. A partir de amanhã veremos isso ou não (se joga o Boschilia)“, completou Coudet. O clássico será disputado no sábado às 16h30min (horário de Brasília).