Coudet cogita fazer alteração no Internacional e Patrick pode perder a vaga na equipe titular

​O Internacional tem o jogo mais importante do ano na próxima terça-feira (11), onde enfrenta o Universidad de Chile pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Como no primeiro jogo foi 0 a 0, o Colorado precisa vencer para se garantir na fase de grupos da competição. Mesmo com pouco tempo de trabalho, Eduardo Coudet já está tendo a primeira decisão sob o comando do time.

O treinador argentino tem analisado os desempenhos dos atletas nas partidas do Campeonato Gaúcho, já para elaborar uma ideia de time nas principais partidas do ano. É nesse sentido que o meio-campista Gabriel Boschilia tem ganhado pontos com a comissão técnica do ​Saci e ameaça tirar a vaga de Patrick no time titular. As informações são do portal ​UOL Esporte.

Na vitória sobre o Novo Hamburgo, por 2 a 0, no último sábado (08), o jogador ex-Mônaco, fez belas jogadas e deu uma assistência para o gol de Heitor. O atleta também arriscou bastante chutes de média distância e foi bastante elogiado internamente. A torcida está muito empolgada com o desempenho do novo reforço e deseja vê-lo entre os 11 iniciais nos próximos jogos.

ainda é cedo pra pedir o boschilia titular? e pra por o nome dele na camisa tá cedo ainda também? — Pedro Henrique (@pedro_serpaa) February 9, 2020

O comandante do Internacional elogiou bastante o meio-campista: “O Boschilia tem uma coisa a favor que é que ele vinha em atividade, com rodagem, jogando. É um jogador dinâmico que se adaptou rapidamente ao sistema de jogo. E vamos, não só com ele, mas necessitando cada vez mais de todos os jogadores. Vamos melhorar com o tempo e o resultado tem nos acompanhados, o que torna tudo mais fácil”.