Coudet elogia esforço de jogadores do Inter, mas fala em melhorias necessárias

O empate sem gols diante do Tolima, pela rodada de ida da terceira fase da Libertadores da América, ficou de bom tamanho. Ao menos esta é a opinião do técnico do ​Internacional, Eduardo Coudet. Segundo ele, jogar como visitante e deixar o campo sem perder é sempre positivo em se tratando de uma competição continental.

Passar pano nesse empate escroto do Inter contra o poderoso tolima só revela a realidade do clube! Esses influencers são uns toscos! — Vinicius C. Guerino (@viniicg) February 20, 2020

E, diante das circunstâncias elencadas, como o desgaste da viagem e da sequência de partidas, o argentino elogiou a postura de sua equipe na partida realizada nesta quarta-feira, em Ibagué. Mas, claro, não deixou de lado alguns problemas ofensivos apresentados durante os 90 minutos. “É Libertadores, jogamos contra um rival difícil e já vínhamos de uma partida em que tivemos dez homens em campo, além de uma viagem complicada. Faltou profundidade? Sim. Temos buscado isso, mais variantes. Mas agora é tentar decidir em casa. Ressalto o esforço dos jogadores e a gana deles em serem protagonistas”, disse.

Não queria,mas tô começando a duvidar da capacidade do chacho coudet,ontem o time do tolima demonstrou ser muito fraco e se o inter fosse mais agressivo concerteza viria com uma boa vitória,porém o treinador optou em continuar na retranca e fazer apenas uma substituição errada… — Fabricio 🇦🇹 (@___Roots) February 20, 2020

Como o Inter está fora da decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o próximo compromisso é justamente o confronto de volta contra o Tolima, dia 26, no Beira-Rio. Qualquer vitória garante a ida do Colorado para a fase de grupos da Libertadores. No entanto, empate com gols favorece o rival. O lateral-esquerdo Moisés deve voltar ao time, assim como D’Alessandro. O mesmo, porém, não se pode falar sobre o zagueiro Rodrigo Moledo, que mais uma vez ficou no banco de reservas, dando lugar a Bruno Fuchs.

