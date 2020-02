Coudet explica postura defensiva na Libertadores e faz “promessa” aos colorados

O ​Internacional atingiu um de seus objetivos iniciais na temporada ao bater o Tolima-COL pelo placar de 1 a 0 no Estádio Beira-Rio. Com a vitória, o Colorado avançou para a fase de grupos da Copa Libertadores da América onde enfrentará o América de Cali-COL, Grêmio e Universidad Católica-CHI. Após a partida, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva.

​Criticado por parte da torcida pela postura defensiva em alguns momentos, “Chacho” relatou que não havia margem para erros por se tratar de jogos decisivos na Pré-Libertadores. “Sempre fui um treinador criticado por atacar demais, não defender. Creio que tivemos um bom comportamento defensivo nos quatro jogos da Libertadores”, disse, sobre o time que não sofreu gols na competição até aqui.

O treinador comemorou a passagem para a fase de grupos, relatando que a postura do Inter dentro de campo será diferente a partir da estreia no grupo E da competição. “Na fase de grupos não vamos relaxar, mas certamente iremos jogar mais soltos. Minhas equipes são físicas, na parte de tentar jogar. Se você gosta de um time mais ofensivo, eu também gosto”, prometeu o argentino.

Tiago Nunes – eliminado na Libertadores

Rafael Dudamel – eliminado na Sul-Americana e na Copa do Brasil Eduardo Coudet – classificado, sem sofrer gols na Libertadores Vamos debater qual está pior. — Gabri Lemos 🇦🇹 (@ogabrilemos) February 27, 2020

Por fim, “Chacho” também projetou os dois clássicos contra o Grêmio que serão realizados pela fase de grupos da maior competição do continente. O primeiro duelo será na Arena, já o segundo no Beira-Rio. “Vai ser muito bom para a cidade, para os dois clubes e com certeza vai ser muito bom para vocês (jornalistas) que vão ter muito trabalho. Vamos tratar de dar muita alegria para nossa torcida“, concluiu.