Coudet indica e Inter sonda atacante argentino do Racing; ex-Boca Juniors é oferecido ao clube

​A diretoria do ​Internacional está trabalhando nos bastidores para solucionar uma carência no elenco para a temporada 2020. O clube busca a contratação de um atacante pedido pelo técnico Eduardo Coudet. Depois de algumas saídas no grupo, o Colorado se encontra com poucas opções para o setor e quer um nome que possa dividir as responsabilidades com o peruano Paolo Guerrero.

Com conhecimento do mercado sul-americano, “Chacho” entregou uma lista de alvos à diretoria do Internacional, que encontra dificuldades para colocar em ação seu modelo de negócio preferido. Por indicação do técnico, o Internacional sondou a situação de Jonathan Cristaldo, que trabalhou com o treinador no Racing. O atacante, de 30 anos, tem contrato até 2022 na Argentina, mas vê com bons olhos a possibilidade de voltar a ser treinado pelo comandante.

Outro nome observado nas últimas foi o experiente Lucas Viatri, de 32 anos, que teve longa passagem pelo Boca Juniors. O atacante foi oferecido ao Colorado, mas, inicialmente, descartado pela diretoria. O argentino, que atuou no Boca entre 2007 e 2013, acumulando também passagens por Emelec (EQU), Maracaibo (VEN), Chiapas (MÉX), Shanghai Shenhua (CHI), Banfiel (ARG), Estudiantes (ARG) e Peñarol (URU), atualmente está no Colón. As informações são do ​site Globoesporte.com.

Eu sigo dizendo, Coudet é o maior e melhor reforço do Inter para 2020. A questão que tem umas figuras no elenco que não tem a capacidade de fazer o “dois um”, é simples. — Sandro 🧣 (@luissandrolopes) 5 de fevereiro de 2020

O Colorado trabalha para viabilizar a chegada de algum dos nomes indiciados por Coudet até o final da semana, antes de partir para outras opções. A diretoria entende a importância de mais uma contratação para o ataque, mas descarta realizar ‘loucuras‘ no mercado. “Trabalhamos dentro de critérios. Buscar encaixar o perfil que o treinador procura e a comissão também. Jogadores que possam estar dentro de uma realidade financeira. Com esse equilíbrio, continuamos trabalhando, mas tendo certeza que temos um grupo competitivo”, afirmou o vice de futebol Alessandro Barcellos.