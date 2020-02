Coudet sai em defesa de jogador criticado no Inter: “Necessitamos deste reconhecimento da torcida”

O ​Internacional cumpriu seu primeiro grande objetivo na temporada e garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na noite de ontem (26), após empate em 0x0 na Colômbia, o Colorado bateu o Tolima pelo placar de 1×0, com gol de Paolo Guerrero, para se classificar. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet saiu em defesa de um jogador criticado.

Nas duas partidas contra o Tolima, o Internacional não pôde contar com o lateral–esquerdo Moisés, que sofre uma lesão no clássico Gre-Nal, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O substituto escolhido por “Chacho” Coudet foi o experiente Uendel, que vem sendo alvo de críticas da torcida por conta de atuações inconstantes desde o ano passado.

​“O Uendel fez um grande jogo. E necessitamos deste reconhecimento da torcida. Sei que é um jogador que é questionado, mas é muito importante para nós. É profissional, trabalha no dia a dia“, afirmou Coudet. A intenção do técnico argentino, inclusive, é recuperar o jogador, visto que Natanael está fora dos planos e o jovem Erik deve ser emprestado para ganhar experiência.

Acho que o uendel é bom lateral no esquema do coudet, único problema é que ele nao tem perna pra correr o jogo todo. — Joao (@JoaoCollet) 27 de fevereiro de 2020

Na zona mista do estádio Beira-Rio, em ​entrevista à Rádio Bandeirantes, o defensor admitiu ter cometido erros na última temporada. O camisa 6 também exaltou o apoio dos colorados nos momentos difíceis, como a partida deste meio de semana, que o time chegou a ficar com um a menos após a expulsão de D’Alessandro. “No ano passado, cometi algumas falhas que não poderiam ser comuns. Mas a torcida do Inter é especial, ela apoia em momentos como hoje“, comentou Uendel.