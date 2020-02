Coudet valoriza chance dada a garotos do Inter: “Não temos muito dinheiro”

​Neste sábado, o ​Internacional de Eduardo Coudet perdeu seus dois primeiros pontos no Campeonato Gaúcho ao empatar sem gols com o Ypiranga, em Erechim, pela quarta rodada da fase classificatória do primeiro turno. Mas, na visão do treinador, o que fica da partida no Colosso da Lagoa é o fato de muitos jovens terem atuado.

Vou apoiar o COUDET!

Vou apoiar a gurizada, sim! Vamo, Vamo, Inter! — Jean Batista (@jeanbtech) February 2, 2020

Por conta da estreia na Libertadores, no Chile, na próxima terça-feira, o Colorado entrou em campo com uma equipe alternativa, recheada de garotos. Pedro Henrique e Zé Gabriel formaram a dupla de zaga, enquanto Johnny atuou no meio-campo. Ao longo do duelo, o treinador também lançou jovens como Praxedes (meia) e Guilherme Pato (atacante), recentemente campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e Netto (também atacante). E a justificativa para fazer esta observação é simples: “Não temos muito dinheiro. Vamos precisar dos elementos que temos no clube”, disse Coudet.

Excelente a iniciativa de Coudet ao promover as estreias de Praxedes e Guilherme Pato. Jogadores que chamaram muita atenção pelo Inter na Copinha e têm enorme potencial para despontar pelos profissionais. — Lucas (@lucascbretas) February 2, 2020

Mesmo assim, o técnico reafirmou que o Inter segue no mercado atrás de um atacante, mas não necessariamente um camisa 9. “Creio que temos necessidade na frente. Estamos trabalhando para conseguir essa contratação, mas não é para vocês ficarem ansiosos. O momento do mercado é difícil, pois a janela se fechou em vários países, mas seguimos trabalhando para ver se conseguimos mais um atacante”, completou. O Inter se mantém na liderança do Grupo A do Gauchão com os mesmos 10 pontos do Ypiranga. Ambos já entraram em campo classificados para a semifinal e, agora, resta saber quem ficará com a primeira colocação após o próximo final de semana, garantindo assim o direito de decidir em casa o duelo eliminatório.

Para mais notícias do Internacional, clique ​aqui.