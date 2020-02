CR7 acirra disputa por Chuteira de Ouro na Europa – confira o top 10 atualizado

​A derrota por 2 a 1 para o Hellas Verona custou à Juventus a liderança do Campeonato Italiano. No entanto, a partida serviu para ​Cristiano Ronaldo, com mais um gol marcado (ele compareceu no placar nas últimas dez rodadas do Calcio), entrar no top 3 da disputa da Chuteira de Ouro, prêmio concedido a cada temporada ao principal goleador das ligas nacionais na Europa.

O português, agora com 20 bolas na rede e 40 pontos, se igualou a Timo Werner, do RB Leipzig, da Alemanha. À frente deles só estão Ciro Immobile (foto acima, da Lazio, com 50 pontos) e Robert Lewandowski (do Bayern de Munique, com 44). Aliás, deste quarteto, somente Ronaldo compareceu no placar no último final de semana, o que o deixa mais vivo do que nunca para brigar pela quinta vez por este troféu – é o segundo maior ganhador, atrás apenas de ​Lionel Messi, que tem seis seis chuteiras e, na atual disputa ocupa apenas o 13º lugar com 28 pontos.

​TOP 10 – CHUTEIRA DE OURO GOLS / PONTOS​ ​Ciro Immobile (Lazio-ITA) ​25 / 50 ​Robert Lewandowski (Bayern de Munique-ALE) 22 / 44​ ​Cristiano Ronaldo (Juventus-ITA) 20 / 40​ ​Timo Werner (RB Leipzig-ALE) 20 / 40​ ​Erling Haaland (Borussia Dortmund-ALE)* 23 / 38 ​Jamie Vardy (Leicester-ING) ​17 / 34 ​Romelu Lukaku (Manchester United-ING) 17 / 34​ ​Sergio Agüero (Manchester City-ING) 16 / 32​ ​Ben Yedder (Monaco-FRA) 16 / 32​ ​Erik Sorga (Flora Tallinn-EST) 31 / 31​

Dentre os brasileiros, quem melhor figura é o João Pedro, ex-Santos e Atlético-MG. O jogador do Cagliari divide o 13º posto com Messi. Já ​Neymar, com 26 pontos, vem logo atrás. Dependendo da importância da liga, a pontuação para cada gol é diferenciada.

*16 gols foram marcados ainda pelo RB Salzburg, da Áustria