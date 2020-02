Craque do Fla recebe sondagens para jogar nos Estados Unidos; agente do atleta aguarda diretoria

​Como Bruno Henrique disse, o Flamengo realmente está em outro patamar. Em apenas 10 dias, o Rubro-Negro conquistou três títulos e é o grande favorito para seguir levantando troféus nesta temporada. Jorge Jesus tem um elenco de grande qualidade e pode realizar modificações em determinados jogos. Pedro, Thiago Maia, Michael e Pedro Rocha elevaram o nível flamenguista ainda mais.

Por outro lado, o Fla precisa definir as situações de alguns atletas que já estão no elenco há mais tempo. É o caso do meio-campista Diego Ribas; o jogador tem contrato até dezembro e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O camisa 10 já recebeu novamente sondagens de times dos Estados Unidos e o agente do craque aguarda algum posicionamento da diretoria ​flamenguista. As informações foram apuradas por este repórter da “equipe furtmarketing”.

A intenção do ídolo é continuar vestindo Rubro-Negro até se aposentar, mas aguarda decisão dos dirigentes do Mengão. O Flamengo já anunciou as renovações de Everton Ribeiro e Willian Arão. Agora, espera bater o martelo nas tratativas com o meia e o goleiro Diego Alves. O “Mister” gosta bastante do perfil de Diego e entende que ele é muito importante dentro do vestiário.

Diego @ribasdiego10 tem contrato com o Mengão até dezembro. Acredito q além do Diego Alves, o camisa 10 deve renovar com o Flamengo. São dois importantes atletas e ídolos — Bruno (@bruno_ricardogr) February 28, 2020

O astro acabou de completar 35 anos e, mesmo não sendo titular absoluto, tem entrado constantemente no decorrer das partidas. Os salários do jogador giram em torno de R$ 700 mil e o atleta aceitaria uma prorrogação contratual para receber os mesmos vencimentos mensais. Como de praxe, a cúpula Rubro-Negra irá analisar todos os termos envolvidos no negócio para definir se renova ou não com o camisa 10 da Gávea.