Cresce o público do “Bom Dia & Cia” durante o período de férias – Bastidores

A atração infantil, apresentado por Silvia Abravanel, quase ficou na cola da TV Globo.

Durante o período de férias, no mês de janeiro, o “Bom Dia & Cia”, que lançou novos desenhos, ganhou público e quase ameaçou a liderança da TV Globo. De acordo com dados apurados na Grande São Paulo e bem observados pelo jornalista Flávio Ricco, do UOL.

Na faixa entre 10h30 e 15h, o infantil – apresentado por Silvia Abravanel – marcou 7,2 pontos de média mensal e fechou na segunda colocação, encostado na Globo, que registrou 9,3. Record TV, em terceiro, marcou 6,5 pontos.

Em 2020, um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.