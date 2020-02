Cruzeiro pode vender jogador ao CSKA por R$ 18 milhões; clube é dono de 60% dos direitos econômicos

A diretoria do Cruzeiro está trabalhando para acertar as pontas no clube neste início de temporada. Após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o clube ​tem renegociado contratos com os jogadores que recebiam os principais vencimentos do elenco. Buscando um equilíbrio financeiro, a Raposa pode receber uma alta proposta nos próximos dias.

Depois de figurar na mira do Athletico–PR, o jovem Cacá interessa ao CSKA, da Rússia. O zagueiro, de 20 anos, se destacou na reta final de 2019, apesar do rendimento ruim da equipe. O clube paranaense, há cerca de duas semanas, ofereceu 2 milhões de euros ( R$ 9 milhões) por 100% dos direitos econômicos do defensor, proposta recusada pela diretoria celeste.

Nesta segunda-feira (10), os sites ​Superesportes e ​UOL Esporte revelaram que os russos sinalizaram a intenção de realizar uma proposta por Cacá. O CSKA, através de um fundo de investimento internacional que lidera as tratativas, ofereceria 4 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) pelo jogador. A oferta ainda não foi apresentada, mas existe a expectativa de que a transferência seja concluída.

Cacá está bastante valorizado, é natural que haja bastante sondagens de outros times e até da Europa, o jeito é analisar com calma toda proposta que chegar, não dá pra aceitar qualquer proposta, apesar do momento financeiro do Cruzeiro que é muito complicado. — Paulo Julian (@PauloJulian98) 10 de fevereiro de 2020

Segundo o portal mineiro, apenas 60% dos direitos econômicos pertencem ao Cruzeiro. Na renovação de contrato até 2022, assinada recentemente, o clube cedeu 10% ao próprio atleta, enquanto que o restante, 30%, estão ligados ao Ubaense, de Ubá, onde o jovem iniciou sua formação. Com isso, caso a venda ao CSKA seja concluída, a Raposa terá direito a ficar com cerca de R$ 11,34 milhões.

Foto de capa: Vinnicius Silva/Cruzeiro/Divulgação